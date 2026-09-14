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Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946)

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Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946) - фото 1
Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946) - фото 2
Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946) - фото 3
Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946) - фото 4
Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946) - фото 5
Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946) - фото 6
Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946) - фото 7
Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946) - фото 8
Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946) - фото 1
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946) - фото 2
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946) - фото 3
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946) - фото 4
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946) - фото 5
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946) - фото 6
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946) - фото 7
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946) - фото 8
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727609
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
63.5x40x125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
375

Описание товара Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946)

Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT, облаченная в удобный для хвата корпус лаконичного черно-белого цвета, подойдет не только для повседневной работы за компьютером, но и для развлечений, включая прохождение игр различных жанров. Устройство порадует невероятной чувствительностью, обеспечиваемой оптическим светодиодным сенсором HERO 25K, максимальное разрешение которого достигает впечатляющего показателя 25600 dpi. В результате, манипулятор подойдет для успешного решения самых сложных задач и позволит взыскательному геймеру добиваться сокрушительной победы в каждом виртуальном матче. В конструкцию беспроводной мыши Logitech PRO X SUPERLIGHT входить пять кнопок, которых вполне достаточно для игрового комфорта пользователя. Приобрести данную модель можно как правше, так и левше: симметричная форма корпуса обеспечивает удобный хват правой и левой рукой. Благодаря матовому пластику, используемому для изготовления корпуса, и светлому белому цвету отпечатки пальцев на его поверхности будут не видны. Беспроводное подключение к любому компьютеру или ноутбуку обеспечивает комплектный USB-ресивер.



Теги товара: Белые, для дизайнеров

Отзывы о товаре Мышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
63.5x40x125
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT, облаченная в удобный для хвата корпус лаконичного черно-белого цвета, подойдет не только для повседневной работы за компьютером, но и для развлечений, включая прохождение игр различных жанров. Устройство порадует невероятной чувствительностью, обеспечиваемой оптическим светодиодным сенсором HERO 25K, максимальное разрешение которого достигает впечатляющего показателя 25600 dpi. В результате, манипулятор подойдет для успешного решения самых сложных задач и позволит взыскательному геймеру добиваться сокрушительной победы в каждом виртуальном матче. В конструкцию беспроводной мыши Logitech PRO X SUPERLIGHT входить пять кнопок, которых вполне достаточно для игрового комфорта пользователя. Приобрести данную модель можно как правше, так и левше: симметричная форма корпуса обеспечивает удобный хват правой и левой рукой. Благодаря матовому пластику, используемому для изготовления корпуса, и светлому белому цвету отпечатки пальцев на его поверхности будут не видны. Беспроводное подключение к любому компьютеру или ноутбуку обеспечивает комплектный USB-ресивер.


Теги товара: Белые, для дизайнеров
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Отзывы


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