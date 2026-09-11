Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV (MR06DCINRD000-0)
Мышь Mad Catz — это высококачественное периферийное устройство, идеально подходящее для требовательных пользователей и геймеров. Элегантный красный дизайн подчеркивает стиль и привлекает внимание, а эргономичная форма специально разработана для удобного хвата правой рукой, что обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Сенсорная технология мыши реализована на базе оптического сенсора с разрешением до 20000 dpi, что обеспечивает исключительную точность и скорость отклика, делая её идеальным выбором для самых различных задач — от серфинга в интернете до динамичных компьютерных игр. Мышь Mad Catz подключается к вашему ПК через интерфейс USB Type-A с помощью провода длиной 1.8 метра, предлагая надежное проводное соединение, избавляющее от задержек сигнала. С весом 157 грамм, она обеспечивает стабильность и точность в управлении. Модель от бренда Mad Catz воплощает в себе передовые технологии и современный дизайн, идеально подходя для пользователей, которые ценят надежность и высокие эксплуатационные характеристики. Будь то работа с графикой, программированием или гейминг, эта мышь станет вашим надежным партнером в мире цифровых технологий.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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