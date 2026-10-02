Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648737
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Мышь Razer Cobra Pro (RZ01-04660100-R3G1)
Мышь беспроводная/проводная Razer Cobra Pro [RZ01-04660100-R3G1] оснащена программируемыми кнопками, которые открывают доступ к определенным игровым действиям. Встроенная память позволяет использовать аксессуар с различными устройствами без необходимости в повторном выборе настроек. Тканевая оплетка придает USB-кабелю устойчивость к образованию заломов. Ведущим звеном мыши беспроводной/проводной Razer Cobra Pro [RZ01-04660100-R3G1] является оптический светодиодный сенсор Razer Focus Pro 30K. Он выступает гарантом точного наведения курсора и маневренного управления. Пластиковый корпус удобен для захвата правой и левой ладонью. Матовое покрытие предупреждает оседание пыли. Аккумулятор обеспечивает до 170 ч автономной работы манипулятора.
Мышь беспроводная/проводная Razer Cobra Pro [RZ01-04660100-R3G1] оснащена программируемыми кнопками, которые открывают доступ к определенным игровым действиям. Встроенная память позволяет использовать аксессуар с различными устройствами без необходимости в повторном выборе настроек. Тканевая оплетка придает USB-кабелю устойчивость к образованию заломов. Ведущим звеном мыши беспроводной/проводной Razer Cobra Pro [RZ01-04660100-R3G1] является оптический светодиодный сенсор Razer Focus Pro 30K. Он выступает гарантом точного наведения курсора и маневренного управления. Пластиковый корпус удобен для захвата правой и левой ладонью. Матовое покрытие предупреждает оседание пыли. Аккумулятор обеспечивает до 170 ч автономной работы манипулятора.
Мышь Razer Cobra Pro (RZ01-04660100-R3G1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Razer Cobra Pro (RZ01-04660100-R3G1)