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Мышь Razer Cobra Pro (RZ01-04660100-R3G1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Razer Cobra Pro (RZ01-04660100-R3G1)

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Мышь Razer Cobra Pro (RZ01-04660100-R3G1) - фото 1
Мышь Razer Cobra Pro (RZ01-04660100-R3G1) - фото 2
Мышь Razer Cobra Pro (RZ01-04660100-R3G1) - фото 3
Мышь Razer Cobra Pro (RZ01-04660100-R3G1) - фото 4
Мышь Razer Cobra Pro (RZ01-04660100-R3G1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
  • Мышь Razer Cobra Pro (RZ01-04660100-R3G1) - фото 1
  • Мышь Razer Cobra Pro (RZ01-04660100-R3G1) - фото 2
  • Мышь Razer Cobra Pro (RZ01-04660100-R3G1) - фото 3
  • Мышь Razer Cobra Pro (RZ01-04660100-R3G1) - фото 4
  • Мышь Razer Cobra Pro (RZ01-04660100-R3G1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648737
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
62.5x38.1x119.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х6
Вес, г.
800

Описание товара Мышь Razer Cobra Pro (RZ01-04660100-R3G1)

Мышь беспроводная/проводная Razer Cobra Pro [RZ01-04660100-R3G1] оснащена программируемыми кнопками, которые открывают доступ к определенным игровым действиям. Встроенная память позволяет использовать аксессуар с различными устройствами без необходимости в повторном выборе настроек. Тканевая оплетка придает USB-кабелю устойчивость к образованию заломов. Ведущим звеном мыши беспроводной/проводной Razer Cobra Pro [RZ01-04660100-R3G1] является оптический светодиодный сенсор Razer Focus Pro 30K. Он выступает гарантом точного наведения курсора и маневренного управления. Пластиковый корпус удобен для захвата правой и левой ладонью. Матовое покрытие предупреждает оседание пыли. Аккумулятор обеспечивает до 170 ч автономной работы манипулятора.

Отзывы о товаре Мышь Razer Cobra Pro (RZ01-04660100-R3G1)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
62.5x38.1x119.6
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная/проводная Razer Cobra Pro [RZ01-04660100-R3G1] оснащена программируемыми кнопками, которые открывают доступ к определенным игровым действиям. Встроенная память позволяет использовать аксессуар с различными устройствами без необходимости в повторном выборе настроек. Тканевая оплетка придает USB-кабелю устойчивость к образованию заломов. Ведущим звеном мыши беспроводной/проводной Razer Cobra Pro [RZ01-04660100-R3G1] является оптический светодиодный сенсор Razer Focus Pro 30K. Он выступает гарантом точного наведения курсора и маневренного управления. Пластиковый корпус удобен для захвата правой и левой ладонью. Матовое покрытие предупреждает оседание пыли. Аккумулятор обеспечивает до 170 ч автономной работы манипулятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Razer Cobra Pro (RZ01-04660100-R3G1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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