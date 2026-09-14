Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse
3Dconnexion представляет уникальную мышь, идеально подходящую для работы с ноутбуком, обеспечивающую комфорт и высокую производительность. Эта мышь, выполненная в стильных серебристых и серых оттенках, отличается беспроводным подключением через Bluetooth, что позволяет использовать её без ограничений, связанных с проводами. Оснащенная встроенным аккумулятором, мышь 3Dconnexion обещает длительное время работы без необходимости частой подзарядки, что делает её крайне удобной для активных пользователей, находящихся в постоянном движении. Оптический сенсор гарантирует точность и плавность движений, независимо от поверхности. Эргономичный дизайн подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортный и естественный хват, что важно для длительной работы за компьютером. С весом всего 450 г, эта мышь обеспечивает устойчивость и баланс, не перегружая руку пользователя. Мышь 3Dconnexion – это сочетание технологии и стиля, созданная для тех, кто ценит качество и удобство в каждодневной работе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука, Для левшей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука, Для левшей
Отзывы о товаре Мышь 3DConnexion 3DX-700115 SpaceMouse