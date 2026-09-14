Мышь Logitech G PRO X Superlight 2 Wireless Pink (910-006799)
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech G PRO X Superlight 2 Wireless Pink (910-006799)
Мышь Logitech представляет собой яркое и функциональное устройство, идеально подходящее для пользователей, ценящих сочетание стиля и технологии. Ее элегантный розовый цвет добавляет нотку уникальности рабочему пространству и подчеркивает индивидуальность владельца. Мышь весит всего 60 грамм, что делает ее легкой и удобной для использования в течение длительного времени. Радиоканальный интерфейс подключения обеспечивает надежную и быструю связь с ПК, исключая провода и обеспечивая свободу перемещения. Беспроводное подключение делает эту мышь отличным выбором для тех, кто ценит удобство и порядок на рабочем столе. Мышь подходит как для правшей, так и для левшей, обеспечивая комфортный хват вне зависимости от предпочтения. Logitech оснастили свое устройство оптическим сенсором с разрешением 32000 dpi, обеспечивающим высокую точность и отзывчивость при работе. Это особенно полезно для тех, кто занимается графическим дизайном или другими задачами, требующими максимальной точности. Мышь питается от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости частой замены батареек. Хотя в устройстве отсутствует функция бесшумных кнопок, это компенсируется его эргономичностью и функциональностью. Общий дизайн и возможности делают эту мышь отличным выбором как для работы, так и для повседневного использования.
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Теги товара: Для левшей, Розовые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, для дизайнеров
Теги товара: Для левшей, Розовые
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