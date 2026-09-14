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Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro

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Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro - фото 1
Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro - фото 2
Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro - фото 3
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Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro - фото 5
Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro - фото 6
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Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro - фото 8
Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
15
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro - фото 1
  • Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro - фото 2
  • Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro - фото 3
  • Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro - фото 4
  • Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro - фото 5
  • Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro - фото 6
  • Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro - фото 7
  • Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro - фото 8
  • Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729431
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Характеристики

Бренд
3DCONNEXION
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
15
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х33х22
Вес, кг.
5.46

Описание товара Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro

**Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro Wireless** — это профессиональное устройство ввода для 3D-моделирования и проектирования. Оно обеспечивает высокую точность и удобство работы с 3D-объектами, позволяя ускорить процесс моделирования и повысить эффективность работы. **Основные характеристики:** * беспроводная связь; * эргономичный дизайн; * 6 степеней свободы (6DOF); * программируемые кнопки; * совместимость с различными программами для 3D-моделирования. SpaceMouse Pro Wireless имеет интуитивно понятный интерфейс и позволяет легко управлять 3D-моделями с помощью жестов и движений руки. Это делает работу с 3D более естественной и удобной. Устройство совместимо с большинством популярных программ для 3D-моделирования, таких как AutoCAD, SolidWorks, Blender и другие. Благодаря беспроводной связи мышь обеспечивает свободу движений и комфорт при работе. Она также имеет длительное время работы от аккумулятора и быструю зарядку. В целом, 3DConnexion SpaceMouse Pro Wireless является отличным выбором для профессиональных пользователей, работающих с 3D. Она обеспечивает высокую точность, удобство и эффективность работы, что делает её незаменимым инструментом для 3D-дизайнеров и инженеров.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
3DCONNEXION
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
15
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
**Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro Wireless** — это профессиональное устройство ввода для 3D-моделирования и проектирования. Оно обеспечивает высокую точность и удобство работы с 3D-объектами, позволяя ускорить процесс моделирования и повысить эффективность работы. **Основные характеристики:** * беспроводная связь; * эргономичный дизайн; * 6 степеней свободы (6DOF); * программируемые кнопки; * совместимость с различными программами для 3D-моделирования. SpaceMouse Pro Wireless имеет интуитивно понятный интерфейс и позволяет легко управлять 3D-моделями с помощью жестов и движений руки. Это делает работу с 3D более естественной и удобной. Устройство совместимо с большинством популярных программ для 3D-моделирования, таких как AutoCAD, SolidWorks, Blender и другие. Благодаря беспроводной связи мышь обеспечивает свободу движений и комфорт при работе. Она также имеет длительное время работы от аккумулятора и быструю зарядку. В целом, 3DConnexion SpaceMouse Pro Wireless является отличным выбором для профессиональных пользователей, работающих с 3D. Она обеспечивает высокую точность, удобство и эффективность работы, что делает её незаменимым инструментом для 3D-дизайнеров и инженеров.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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