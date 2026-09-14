Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
15
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729431
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Описание товара Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro
**Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro Wireless** — это профессиональное устройство ввода для 3D-моделирования и проектирования. Оно обеспечивает высокую точность и удобство работы с 3D-объектами, позволяя ускорить процесс моделирования и повысить эффективность работы.
**Основные характеристики:**
* беспроводная связь;
* эргономичный дизайн;
* 6 степеней свободы (6DOF);
* программируемые кнопки;
* совместимость с различными программами для 3D-моделирования.
SpaceMouse Pro Wireless имеет интуитивно понятный интерфейс и позволяет легко управлять 3D-моделями с помощью жестов и движений руки. Это делает работу с 3D более естественной и удобной.
Устройство совместимо с большинством популярных программ для 3D-моделирования, таких как AutoCAD, SolidWorks, Blender и другие.
Благодаря беспроводной связи мышь обеспечивает свободу движений и комфорт при работе. Она также имеет длительное время работы от аккумулятора и быструю зарядку.
В целом, 3DConnexion SpaceMouse Pro Wireless является отличным выбором для профессиональных пользователей, работающих с 3D. Она обеспечивает высокую точность, удобство и эффективность работы, что делает её незаменимым инструментом для 3D-дизайнеров и инженеров.
**Мышь 3DConnexion 3DX-700119 SpaceMouse Pro Wireless** — это профессиональное устройство ввода для 3D-моделирования и проектирования. Оно обеспечивает высокую точность и удобство работы с 3D-объектами, позволяя ускорить процесс моделирования и повысить эффективность работы.
**Основные характеристики:**
* беспроводная связь;
* эргономичный дизайн;
* 6 степеней свободы (6DOF);
* программируемые кнопки;
* совместимость с различными программами для 3D-моделирования.
SpaceMouse Pro Wireless имеет интуитивно понятный интерфейс и позволяет легко управлять 3D-моделями с помощью жестов и движений руки. Это делает работу с 3D более естественной и удобной.
Устройство совместимо с большинством популярных программ для 3D-моделирования, таких как AutoCAD, SolidWorks, Blender и другие.
Благодаря беспроводной связи мышь обеспечивает свободу движений и комфорт при работе. Она также имеет длительное время работы от аккумулятора и быструю зарядку.
В целом, 3DConnexion SpaceMouse Pro Wireless является отличным выбором для профессиональных пользователей, работающих с 3D. Она обеспечивает высокую точность, удобство и эффективность работы, что делает её незаменимым инструментом для 3D-дизайнеров и инженеров.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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