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Мышь Asus ROG ROG HARPE II ACE (90MP0490-BMUA00) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Asus ROG ROG HARPE II ACE (90MP0490-BMUA00) Black

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Мышь Asus ROG ROG HARPE II ACE (90MP0490-BMUA00) Black - фото 1
Мышь Asus ROG ROG HARPE II ACE (90MP0490-BMUA00) Black - фото 2
Мышь Asus ROG ROG HARPE II ACE (90MP0490-BMUA00) Black - фото 3
Мышь Asus ROG ROG HARPE II ACE (90MP0490-BMUA00) Black - фото 4
Мышь Asus ROG ROG HARPE II ACE (90MP0490-BMUA00) Black - фото 5
Мышь Asus ROG ROG HARPE II ACE (90MP0490-BMUA00) Black - фото 6
Мышь Asus ROG ROG HARPE II ACE (90MP0490-BMUA00) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь Asus ROG ROG HARPE II ACE (90MP0490-BMUA00) Black - фото 1
  • Мышь Asus ROG ROG HARPE II ACE (90MP0490-BMUA00) Black - фото 2
  • Мышь Asus ROG ROG HARPE II ACE (90MP0490-BMUA00) Black - фото 3
  • Мышь Asus ROG ROG HARPE II ACE (90MP0490-BMUA00) Black - фото 4
  • Мышь Asus ROG ROG HARPE II ACE (90MP0490-BMUA00) Black - фото 5
  • Мышь Asus ROG ROG HARPE II ACE (90MP0490-BMUA00) Black - фото 6
  • Мышь Asus ROG ROG HARPE II ACE (90MP0490-BMUA00) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722943
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Длина провода, м
2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х6
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Asus ROG ROG HARPE II ACE (90MP0490-BMUA00) Black

Мышь Asus P723 ROG HARPE II ACE — это новый этап в эволюции игровых манипуляторов, созданный для тех, кто ценит абсолютную точность и свободу движений. Передовые беспроводные технологии открывают геймерам невероятный уровень контроля и отзывчивости в самых динамичных сражениях. Модель в черном цвете сочетает в себе эргономичный дизайн и инновационную начинку, готовую к рекордным достижениям. Универсальное подключение Мышь предлагает гибкость использования благодаря поддержке двух современных типов беспроводной связи: скоростного радиоканала и стабильного Bluetooth-соединения. Это позволяет выбрать приоритет — максимально низкую задержку для соревновательных игр или энергоэффективное подключение для повседневных задач. При необходимости устройство можно быстро перевести в проводной режим через USB-подключение, что обеспечивает непрерывный игровой процесс без простоев на подзарядку. Продуманная эргономика Дизайн мыши тщательно проработан для комфорта во время длительных игровых сессий. Универсальная симметричная форма подходит для пользователей с различными хватами, будь то правая или левая рука. При весе всего 48 граммов модель ROG HARPE II ACE отличается невероятной легкостью, что способствует быстрым и точным маневрам. Компактные размеры 64 x 40 x 126 мм обеспечивают удобный и полный контроль для кисти руки, минимизируя усталость. Высочайшая точность Сердцем устройства является новейший оптический сенсор ROG AimPoint Pro с разрешением до 42 000 dpi. Этот датчик гарантирует отслеживание поверхности без разгона и пропусков даже на самых высоких скоростях движения. Пять программируемых клавиш обладают исключительной долговечностью и тактильной отдачей, обеспечивая молниеносный отклик в критически важные моменты игры.

Отзывы о товаре Мышь Asus ROG ROG HARPE II ACE (90MP0490-BMUA00) Black




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Длина провода, м
2
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Asus P723 ROG HARPE II ACE — это новый этап в эволюции игровых манипуляторов, созданный для тех, кто ценит абсолютную точность и свободу движений. Передовые беспроводные технологии открывают геймерам невероятный уровень контроля и отзывчивости в самых динамичных сражениях. Модель в черном цвете сочетает в себе эргономичный дизайн и инновационную начинку, готовую к рекордным достижениям. Универсальное подключение Мышь предлагает гибкость использования благодаря поддержке двух современных типов беспроводной связи: скоростного радиоканала и стабильного Bluetooth-соединения. Это позволяет выбрать приоритет — максимально низкую задержку для соревновательных игр или энергоэффективное подключение для повседневных задач. При необходимости устройство можно быстро перевести в проводной режим через USB-подключение, что обеспечивает непрерывный игровой процесс без простоев на подзарядку. Продуманная эргономика Дизайн мыши тщательно проработан для комфорта во время длительных игровых сессий. Универсальная симметричная форма подходит для пользователей с различными хватами, будь то правая или левая рука. При весе всего 48 граммов модель ROG HARPE II ACE отличается невероятной легкостью, что способствует быстрым и точным маневрам. Компактные размеры 64 x 40 x 126 мм обеспечивают удобный и полный контроль для кисти руки, минимизируя усталость. Высочайшая точность Сердцем устройства является новейший оптический сенсор ROG AimPoint Pro с разрешением до 42 000 dpi. Этот датчик гарантирует отслеживание поверхности без разгона и пропусков даже на самых высоких скоростях движения. Пять программируемых клавиш обладают исключительной долговечностью и тактильной отдачей, обеспечивая молниеносный отклик в критически важные моменты игры.
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