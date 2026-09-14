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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
32000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729920
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Описание товара Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632)
Мышь LOGITECH чёрного цвета создана для тех, кто ценит скорость и точность в играх и работе. Высочайшее разрешение сенсора — 32000 dpi — позволяет мгновенно реагировать на ваши движения, что станет настоящим преимуществом для геймеров. Благодаря компактному весу в 60 грамм рука не устаёт даже после долгих сессий.
Удобный хват для правой руки помогает уверенно контролировать каждое действие. Универсальное назначение позволяет использовать мышь как для динамичных игр, так и для продуктивной работы. Подключение возможно как по проводу, так и по беспроводной связи с радиусом до 10 метров — выбирайте, что удобнее именно вам. Встроенный аккумулятор поддерживает долгую автономную работу, избавляя от необходимости покупать батарейки. USB Type-A делает подключение быстрым и простым.
Мышь LOGITECH чёрного цвета создана для тех, кто ценит скорость и точность в играх и работе. Высочайшее разрешение сенсора — 32000 dpi — позволяет мгновенно реагировать на ваши движения, что станет настоящим преимуществом для геймеров. Благодаря компактному весу в 60 грамм рука не устаёт даже после долгих сессий.
Удобный хват для правой руки помогает уверенно контролировать каждое действие. Универсальное назначение позволяет использовать мышь как для динамичных игр, так и для продуктивной работы. Подключение возможно как по проводу, так и по беспроводной связи с радиусом до 10 метров — выбирайте, что удобнее именно вам. Встроенный аккумулятор поддерживает долгую автономную работу, избавляя от необходимости покупать батарейки. USB Type-A делает подключение быстрым и простым.
Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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