Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
44000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729919
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
44000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x63.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
288
Описание товара Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477)
Мышь беспроводная Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE стала обладателем оптического светодиодного сенсора HERO 2, который имеет настраиваемое разрешение в диапазоне от 100 до 44000 dpi. Вы сможете выбрать подходящий режим работы в зависимости от решаемых задач, типа монитора и поверхности под манипулятором. В конструкцию устройства входят пять кнопок с возможностью их программирования на выполнение определенных действий. Подходящие конфигурации кнопок и прочие настройки можно сохранять во встроенную память мыши.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
44000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x63.5
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Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE стала обладателем оптического светодиодного сенсора HERO 2, который имеет настраиваемое разрешение в диапазоне от 100 до 44000 dpi. Вы сможете выбрать подходящий режим работы в зависимости от решаемых задач, типа монитора и поверхности под манипулятором. В конструкцию устройства входят пять кнопок с возможностью их программирования на выполнение определенных действий. Подходящие конфигурации кнопок и прочие настройки можно сохранять во встроенную память мыши.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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