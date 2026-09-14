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Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477)

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Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 1
Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 2
Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 3
Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 4
Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 5
Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 6
Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 7
Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 8
Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 9
Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 10
Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 11
Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
44000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 1
  • Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 2
  • Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 3
  • Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 4
  • Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 5
  • Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 6
  • Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 7
  • Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 8
  • Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 9
  • Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 10
  • Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 11
  • Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729919
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
44000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x63.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
288

Описание товара Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477)

Мышь беспроводная Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE стала обладателем оптического светодиодного сенсора HERO 2, который имеет настраиваемое разрешение в диапазоне от 100 до 44000 dpi. Вы сможете выбрать подходящий режим работы в зависимости от решаемых задач, типа монитора и поверхности под манипулятором. В конструкцию устройства входят пять кнопок с возможностью их программирования на выполнение определенных действий. Подходящие конфигурации кнопок и прочие настройки можно сохранять во встроенную память мыши.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
44000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x63.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE стала обладателем оптического светодиодного сенсора HERO 2, который имеет настраиваемое разрешение в диапазоне от 100 до 44000 dpi. Вы сможете выбрать подходящий режим работы в зависимости от решаемых задач, типа монитора и поверхности под манипулятором. В конструкцию устройства входят пять кнопок с возможностью их программирования на выполнение определенных действий. Подходящие конфигурации кнопок и прочие настройки можно сохранять во встроенную память мыши.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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