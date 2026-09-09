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Мышь Asus P508 ROG STRIX CARRY Black (90MP01B0-B0UA00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Asus P508 ROG STRIX CARRY Black (90MP01B0-B0UA00)

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Мышь Asus P508 ROG STRIX CARRY Black (90MP01B0-B0UA00) - фото 1
Мышь Asus P508 ROG STRIX CARRY Black (90MP01B0-B0UA00) - фото 2
Мышь Asus P508 ROG STRIX CARRY Black (90MP01B0-B0UA00) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерная мышь
  • Мышь Asus P508 ROG STRIX CARRY Black (90MP01B0-B0UA00) - фото 1
  • Мышь Asus P508 ROG STRIX CARRY Black (90MP01B0-B0UA00) - фото 2
  • Мышь Asus P508 ROG STRIX CARRY Black (90MP01B0-B0UA00) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250491
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Компьютерная мышь
Размеры в упаковке, см
18х12х7
Вес, г.
270

Описание товара Мышь Asus P508 ROG STRIX CARRY Black (90MP01B0-B0UA00)

Мышь ASUS P508 ROG STRIX CARRY подойдет как для решения повседневных задач, так и для комфортной игры. Ёмкости аккумуляторов хватает на 300+ часов автономной работы в режиме связи RF 2.4GHz или до 400 часов при работе через Bluetooth, применен оптический сенсор PixArt PMW3330.

Отзывы о товаре Мышь Asus P508 ROG STRIX CARRY Black (90MP01B0-B0UA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Компьютерная мышь
Описание
Мышь ASUS P508 ROG STRIX CARRY подойдет как для решения повседневных задач, так и для комфортной игры. Ёмкости аккумуляторов хватает на 300+ часов автономной работы в режиме связи RF 2.4GHz или до 400 часов при работе через Bluetooth, применен оптический сенсор PixArt PMW3330.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Asus P508 ROG STRIX CARRY Black (90MP01B0-B0UA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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