Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 309604
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х7
Вес, г.
380
Описание товара Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка)
La R.A.T 4 + построен на сверхлегком шасси, благодаря чему положение датчика идеально сбалансировано для отслеживания на игровой поверхности. Это также обеспечивает жесткую основу для остальных модулей управления. R.A.T. 4 + также оснащен лидирующими в отрасли переключателями OMRON (срок службы 20 миллионов щелчков), что гарантирует, что те, у кого самые быстрые щелчки пальцев, не пропустят действие!
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
La R.A.T 4 + построен на сверхлегком шасси, благодаря чему положение датчика идеально сбалансировано для отслеживания на игровой поверхности. Это также обеспечивает жесткую основу для остальных модулей управления. R.A.T. 4 + также оснащен лидирующими в отрасли переключателями OMRON (срок службы 20 миллионов щелчков), что гарантирует, что те, у кого самые быстрые щелчки пальцев, не пропустят действие!
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Достоинства:
Комментарий:
Мышка красивая, но за 5к я ожидал большего) Она явно лучше мыши за 400 которая у меня была, но не в 13 раз, разумеется. Регулировка по длине хвата показалась бесполезной.
Достоинства:
Комментарий:
Цепляет взгляд,Работает без нареканий.Принадлежит только хозяину.Другой человек будет должен колдовать с грузиками, DPI,крутилками и рычажками.
Достоинства:
Комментарий:
Мои любимые мышки, вот бы такие же, но еще и беспроводные)))
Достоинства:
Комментарий:
Мышь выглядит отлично, есть подсветка (и её регулировка через ПО), но только в красном цвете. Можно настроить длину мыши под разный размер ладони. Много программируемых кнопок. Есть кнопка замедления чувствительности мыши (например, для прицеливания в играх). Мышь мне понравилась, могу порекомендовать её тем, кто не любит тяжёлые полновесные мыши, а так же тем, кто хочет от мыши много, но не готов выкладывать за неё крупные суммы.
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка)
Достоинства:
Комментарий:
Мышка красивая, но за 5к я ожидал большего) Она явно лучше мыши за 400 которая у меня была, но не в 13 раз, разумеется. Регулировка по длине хвата показалась бесполезной.
Достоинства:
Комментарий:
Цепляет взгляд,Работает без нареканий.Принадлежит только хозяину.Другой человек будет должен колдовать с грузиками, DPI,крутилками и рычажками.
Достоинства:
Комментарий:
Мои любимые мышки, вот бы такие же, но еще и беспроводные)))
Достоинства:
Комментарий:
Мышь выглядит отлично, есть подсветка (и её регулировка через ПО), но только в красном цвете. Можно настроить длину мыши под разный размер ладони. Много программируемых кнопок. Есть кнопка замедления чувствительности мыши (например, для прицеливания в играх). Мышь мне понравилась, могу порекомендовать её тем, кто не любит тяжёлые полновесные мыши, а так же тем, кто хочет от мыши много, но не готов выкладывать за неё крупные суммы.