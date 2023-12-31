Top.Mail.Ru
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка)

4 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 1
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 2
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 3
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 4
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 5
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 6
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 1
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 2
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 3
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 4
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 5
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 6
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 309604
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mad Catz
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х7
Вес, г.
380

Описание товара Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка)

La R.A.T 4 + построен на сверхлегком шасси, благодаря чему положение датчика идеально сбалансировано для отслеживания на игровой поверхности. Это также обеспечивает жесткую основу для остальных модулей управления. R.A.T. 4 + также оснащен лидирующими в отрасли переключателями OMRON (срок службы 20 миллионов щелчков), что гарантирует, что те, у кого самые быстрые щелчки пальцев, не пропустят действие!

Отзывы о товаре Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка)

Источник: Яндекс Маркет
31.12.2023
Артур Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка красивая, но за 5к я ожидал большего) Она явно лучше мыши за 400 которая у меня была, но не в 13 раз, разумеется. Регулировка по длине хвата показалась бесполезной.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2023
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Цепляет взгляд,Работает без нареканий.Принадлежит только хозяину.Другой человек будет должен колдовать с грузиками, DPI,крутилками и рычажками.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2023
Людмила Л.

Достоинства:


Комментарий:
Мои любимые мышки, вот бы такие же, но еще и беспроводные)))
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2022
Кристина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь выглядит отлично, есть подсветка (и её регулировка через ПО), но только в красном цвете. Можно настроить длину мыши под разный размер ладони. Много программируемых кнопок. Есть кнопка замедления чувствительности мыши (например, для прицеливания в играх). Мышь мне понравилась, могу порекомендовать её тем, кто не любит тяжёлые полновесные мыши, а так же тем, кто хочет от мыши много, но не готов выкладывать за неё крупные суммы.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mad Catz
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
La R.A.T 4 + построен на сверхлегком шасси, благодаря чему положение датчика идеально сбалансировано для отслеживания на игровой поверхности. Это также обеспечивает жесткую основу для остальных модулей управления. R.A.T. 4 + также оснащен лидирующими в отрасли переключателями OMRON (срок службы 20 миллионов щелчков), что гарантирует, что те, у кого самые быстрые щелчки пальцев, не пропустят действие!
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2023
Артур Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка красивая, но за 5к я ожидал большего) Она явно лучше мыши за 400 которая у меня была, но не в 13 раз, разумеется. Регулировка по длине хвата показалась бесполезной.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2023
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Цепляет взгляд,Работает без нареканий.Принадлежит только хозяину.Другой человек будет должен колдовать с грузиками, DPI,крутилками и рычажками.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2023
Людмила Л.

Достоинства:


Комментарий:
Мои любимые мышки, вот бы такие же, но еще и беспроводные)))
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2022
Кристина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь выглядит отлично, есть подсветка (и её регулировка через ПО), но только в красном цвете. Можно настроить длину мыши под разный размер ладони. Много программируемых кнопок. Есть кнопка замедления чувствительности мыши (например, для прицеливания в играх). Мышь мне понравилась, могу порекомендовать её тем, кто не любит тяжёлые полновесные мыши, а так же тем, кто хочет от мыши много, но не готов выкладывать за неё крупные суммы.


Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...