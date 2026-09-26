Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech G502 SE HERO Corded Gaming Mouse USB Black/White 910-005730
Мышь Logitech — это высококачественное устройство для тех, кто ценит надежность и производительность. Идеально подходит для использования с персональным компьютером благодаря своему функциональному дизайну и современным технологиям. Особенности: - **Цвет**: Стильный черный цвет корпуса придает устройству элегантный и универсальный вид, который отлично впишется в любой интерьер рабочего стола. - **Тип сенсора**: Оптический сенсор обеспечивает высокую точность и плавность движений. С разрешением в 25600 dpi, мышь идеально подходит как для игр, требующих высокой скорости и точности, так и для профессиональной работы с графическими редакторами. - **Подключение**: Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует устойчивое и стабильное соединение без задержек в управлении. Длина провода составляет 2.1 метра, что обеспечивает свободу при расположении мыши на рабочем месте, не ограничивая пользователя в движениях. - **Источник питания**: Питание осуществляется через USB-интерфейс, что избавляет от необходимости использования батареек и обеспечивает постоянную готовность к работе. Бренд Logitech известен своим инновационным подходом и высоким качеством продукции, поэтому вы можете быть уверены в долговечности и надежности этой модели. Эта мышь станет отличным выбором для требовательных пользователей, которые ищут сочетание передовых технологий и комфорта в использовании.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech
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