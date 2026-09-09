Top.Mail.Ru
Мышь Logitech M720 Triathlon Black Bluetooth купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Logitech M720 Triathlon Black Bluetooth

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Logitech M720 Triathlon Black Bluetooth - фото 1
Мышь Logitech M720 Triathlon Black Bluetooth - фото 2
Мышь Logitech M720 Triathlon Black Bluetooth - фото 3
Мышь Logitech M720 Triathlon Black Bluetooth - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Logitech M720 Triathlon Black Bluetooth - фото 1
  • Мышь Logitech M720 Triathlon Black Bluetooth - фото 2
  • Мышь Logitech M720 Triathlon Black Bluetooth - фото 3
  • Мышь Logitech M720 Triathlon Black Bluetooth - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 157255
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, г.
170

Описание товара Мышь Logitech M720 Triathlon Black Bluetooth

Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon станет для вас великолепным выбором, если вам требуется манипулятор для работы с несколькими устройствами. Модель, использующая для подключения Bluetooth-интерфейс, допускает переключение между 3 устройствами. Вы можете поочередно управлять 3 ноутбуками или 3 другими образцами техники, допускающей Bluetooth-подключение.Мышь Logitech M720 Triathlon оснащена оптическим светодиодным датчиком, разрешение которого составляет 1000 dpi. В арсенале устройства 8 кнопок. Модель предназначена для управления правой рукой. Радиус беспроводной связи стандартен для Bluetooth-технологии: он равен 10 м.Для питания мыши используется элемент питания типа AA. Можно использовать как батарейки, так и аккумуляторы этого типа. Время автономной работы модели от одного элемента питания может достигать 730 дней. Габаритные размеры корпуса мыши составляют 74x45x115 мм. Масса манипулятора – 135 г.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M720 Triathlon Black Bluetooth




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon станет для вас великолепным выбором, если вам требуется манипулятор для работы с несколькими устройствами. Модель, использующая для подключения Bluetooth-интерфейс, допускает переключение между 3 устройствами. Вы можете поочередно управлять 3 ноутбуками или 3 другими образцами техники, допускающей Bluetooth-подключение.Мышь Logitech M720 Triathlon оснащена оптическим светодиодным датчиком, разрешение которого составляет 1000 dpi. В арсенале устройства 8 кнопок. Модель предназначена для управления правой рукой. Радиус беспроводной связи стандартен для Bluetooth-технологии: он равен 10 м.Для питания мыши используется элемент питания типа AA. Можно использовать как батарейки, так и аккумуляторы этого типа. Время автономной работы модели от одного элемента питания может достигать 730 дней. Габаритные размеры корпуса мыши составляют 74x45x115 мм. Масса манипулятора – 135 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech M720 Triathlon Black Bluetooth - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...