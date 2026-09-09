Мышь Logitech M720 Triathlon Black Bluetooth
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M720 Triathlon Black Bluetooth
Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon станет для вас великолепным выбором, если вам требуется манипулятор для работы с несколькими устройствами. Модель, использующая для подключения Bluetooth-интерфейс, допускает переключение между 3 устройствами. Вы можете поочередно управлять 3 ноутбуками или 3 другими образцами техники, допускающей Bluetooth-подключение.Мышь Logitech M720 Triathlon оснащена оптическим светодиодным датчиком, разрешение которого составляет 1000 dpi. В арсенале устройства 8 кнопок. Модель предназначена для управления правой рукой. Радиус беспроводной связи стандартен для Bluetooth-технологии: он равен 10 м.Для питания мыши используется элемент питания типа AA. Можно использовать как батарейки, так и аккумуляторы этого типа. Время автономной работы модели от одного элемента питания может достигать 730 дней. Габаритные размеры корпуса мыши составляют 74x45x115 мм. Масса манипулятора – 135 г.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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