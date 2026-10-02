Мышь Razer Basilisk V3 X HyperSpeed (RZ01-04870100-R3G1)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Razer Basilisk V3 X HyperSpeed (RZ01-04870100-R3G1)
Мышь беспроводная Razer Basilisk V3 Hyperspeed оснащена 7 программируемыми кнопками, которые позволят выбрать свой собственный стиль игры. Удобная форма корпуса поддерживает различные типы хвата и обеспечивает многочасовое прохождение интересующих игровых проектов. Многофункциональный триггер позволит наслаждаться многообразием комбинаций макросов и команд, настраиваемых быстро и просто. Достаточно установить его по умолчанию и просто удерживать, чтобы выполнить дополнительную команду нажатием нужной кнопки. Беспроводная мышь Razer Basilisk V3 Hyperspeed позволяет подключить к одному передатчику клавиатуру одноименного бренда, чтобы освободить USB-порт. RGB-подсветка поддерживает настройку световых эффектов и выбора одного из 16.8 миллионов цветов, что позволит сделать внешний вид устройства по-настоящему уникальным. Набор настроек чувствительности позволит точно отрегулировать манипулятор под свой собственный стиль игры.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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