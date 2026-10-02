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Мышь Razer Basilisk V3 X HyperSpeed (RZ01-04870100-R3G1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Razer Basilisk V3 X HyperSpeed (RZ01-04870100-R3G1)

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Мышь Razer Basilisk V3 X HyperSpeed (RZ01-04870100-R3G1) - фото 1
Мышь Razer Basilisk V3 X HyperSpeed (RZ01-04870100-R3G1) - фото 2
Мышь Razer Basilisk V3 X HyperSpeed (RZ01-04870100-R3G1) - фото 3
Мышь Razer Basilisk V3 X HyperSpeed (RZ01-04870100-R3G1) - фото 4
Мышь Razer Basilisk V3 X HyperSpeed (RZ01-04870100-R3G1) - фото 5
Мышь Razer Basilisk V3 X HyperSpeed (RZ01-04870100-R3G1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерная мышь
  • Мышь Razer Basilisk V3 X HyperSpeed (RZ01-04870100-R3G1) - фото 1
  • Мышь Razer Basilisk V3 X HyperSpeed (RZ01-04870100-R3G1) - фото 2
  • Мышь Razer Basilisk V3 X HyperSpeed (RZ01-04870100-R3G1) - фото 3
  • Мышь Razer Basilisk V3 X HyperSpeed (RZ01-04870100-R3G1) - фото 4
  • Мышь Razer Basilisk V3 X HyperSpeed (RZ01-04870100-R3G1) - фото 5
  • Мышь Razer Basilisk V3 X HyperSpeed (RZ01-04870100-R3G1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648739
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Компьютерная мышь
Размеры в упаковке, см
16х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Razer Basilisk V3 X HyperSpeed (RZ01-04870100-R3G1)

Мышь беспроводная Razer Basilisk V3 Hyperspeed оснащена 7 программируемыми кнопками, которые позволят выбрать свой собственный стиль игры. Удобная форма корпуса поддерживает различные типы хвата и обеспечивает многочасовое прохождение интересующих игровых проектов. Многофункциональный триггер позволит наслаждаться многообразием комбинаций макросов и команд, настраиваемых быстро и просто. Достаточно установить его по умолчанию и просто удерживать, чтобы выполнить дополнительную команду нажатием нужной кнопки. Беспроводная мышь Razer Basilisk V3 Hyperspeed позволяет подключить к одному передатчику клавиатуру одноименного бренда, чтобы освободить USB-порт. RGB-подсветка поддерживает настройку световых эффектов и выбора одного из 16.8 миллионов цветов, что позволит сделать внешний вид устройства по-настоящему уникальным. Набор настроек чувствительности позволит точно отрегулировать манипулятор под свой собственный стиль игры.

Отзывы о товаре Мышь Razer Basilisk V3 X HyperSpeed (RZ01-04870100-R3G1)




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Компьютерная мышь
Описание
Мышь беспроводная Razer Basilisk V3 Hyperspeed оснащена 7 программируемыми кнопками, которые позволят выбрать свой собственный стиль игры. Удобная форма корпуса поддерживает различные типы хвата и обеспечивает многочасовое прохождение интересующих игровых проектов. Многофункциональный триггер позволит наслаждаться многообразием комбинаций макросов и команд, настраиваемых быстро и просто. Достаточно установить его по умолчанию и просто удерживать, чтобы выполнить дополнительную команду нажатием нужной кнопки. Беспроводная мышь Razer Basilisk V3 Hyperspeed позволяет подключить к одному передатчику клавиатуру одноименного бренда, чтобы освободить USB-порт. RGB-подсветка поддерживает настройку световых эффектов и выбора одного из 16.8 миллионов цветов, что позволит сделать внешний вид устройства по-настоящему уникальным. Набор настроек чувствительности позволит точно отрегулировать манипулятор под свой собственный стиль игры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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