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Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0A7AA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0A7AA

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Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0A7AA - фото 2
Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0A7AA - фото 3
Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0A7AA - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0A7AA - фото 1
  • Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0A7AA - фото 2
  • Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0A7AA - фото 3
  • Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0A7AA - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
3 870 руб.  7 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654348
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Характеристики

Бренд
HyperX
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
150

Описание товара Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0A7AA

Мышь HyperX Pulsefire Haste 2 создан для геймеров, которым важна каждая миллисекунда. Наши дизайнеры оптимизировали оригинальный Pulsefire Haste, чтобы создать прочный сиквел, который работает блестяще, но весит всего 53 г. Затем наша команда создала высокопроизводительный набор компонентов HyperX, выделенный прецизионным датчиком HyperX 26K, который имеет собственное разрешение до 26 000 точек на дюйм и скорость отслеживания до 650 IPS. Pulsefire Haste 2 оснащен специальными переключателями HyperX, которые обеспечивают тактильную и звуковую обратную связь при каждом приятном нажатии и рассчитаны на срок службы до 100 миллионов нажатий.

Отзывы о товаре Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0A7AA




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Характеристики
Бренд
HyperX
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Мышь HyperX Pulsefire Haste 2 создан для геймеров, которым важна каждая миллисекунда. Наши дизайнеры оптимизировали оригинальный Pulsefire Haste, чтобы создать прочный сиквел, который работает блестяще, но весит всего 53 г. Затем наша команда создала высокопроизводительный набор компонентов HyperX, выделенный прецизионным датчиком HyperX 26K, который имеет собственное разрешение до 26 000 точек на дюйм и скорость отслеживания до 650 IPS. Pulsefire Haste 2 оснащен специальными переключателями HyperX, которые обеспечивают тактильную и звуковую обратную связь при каждом приятном нажатии и рассчитаны на срок службы до 100 миллионов нажатий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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