Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0A7AA
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь HyperX Haste 2 Black 6N0A7AA
Мышь HyperX Pulsefire Haste 2 создан для геймеров, которым важна каждая миллисекунда. Наши дизайнеры оптимизировали оригинальный Pulsefire Haste, чтобы создать прочный сиквел, который работает блестяще, но весит всего 53 г. Затем наша команда создала высокопроизводительный набор компонентов HyperX, выделенный прецизионным датчиком HyperX 26K, который имеет собственное разрешение до 26 000 точек на дюйм и скорость отслеживания до 650 IPS. Pulsefire Haste 2 оснащен специальными переключателями HyperX, которые обеспечивают тактильную и звуковую обратную связь при каждом приятном нажатии и рассчитаны на срок службы до 100 миллионов нажатий.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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