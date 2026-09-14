Мышь Logitech Lift белый (910-006486)
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech Lift белый (910-006486)
Представляем вашему вниманию инновационную белую мышь Logitech, идеально подходящую для использования с ПК. Это устройство объединяет в себе изысканный дизайн и современные технологии, обеспечивая пользователю максимальный комфорт и удобство. Мышь предназначена для правшей и выполнена в стильном белом цвете. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, что гарантирует высокую точность и отзывчивость при работе. Благодаря радиоканалу и Bluetooth, вы можете выбрать наиболее удобный способ подключения в зависимости от ваших предпочтений и ситуации. Мышь поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу движения и удобство использования в любой обстановке. Бесшумные кнопки делают её идеальной для работы в офисе или дома, не отвлекая вас и окружающих лишними звуками. Компактное устройство весом всего 125 граммов удобно в использовании и питаться от одной батарейки типа АА, это позволяет мыши долгое время работать без замены источника питания. Logitech вновь доказадает свой статус ведущего производителя компьютерных аксессуаров, предлагая качественную и функциональную мышь, которая станет незаменимым помощником в вашей повседневной работе или отдыхе.
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Теги товара: С bluetooth, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые
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