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Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA00) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA00) Black

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Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA00) Black - фото 1
Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA00) Black - фото 2
Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA00) Black - фото 3
Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA00) Black - фото 4
Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA00) Black - фото 5
Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA00) Black - фото 6
Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA00) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
36000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA00) Black - фото 1
  • Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA00) Black - фото 2
  • Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA00) Black - фото 3
  • Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA00) Black - фото 4
  • Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA00) Black - фото 5
  • Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA00) Black - фото 6
  • Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA00) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727307
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
36000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
39x126x62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х8
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA00) Black

Проводная игровая мышь ROG Strix Impact III: вес 59 г, полноцветная подсветка, оптический сенсор с разрешением 12000 точек/дюйм, околонулевая латентность щелчка, микропереключатели ROG с возможностью замены, кабель ROG Paracord, тефлоновые ножки, долговечный корпус.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA00) Black




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
36000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
39x126x62
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Проводная игровая мышь ROG Strix Impact III: вес 59 г, полноцветная подсветка, оптический сенсор с разрешением 12000 точек/дюйм, околонулевая латентность щелчка, микропереключатели ROG с возможностью замены, кабель ROG Paracord, тефлоновые ножки, долговечный корпус.


Теги товара: С bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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