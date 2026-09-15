Top.Mail.Ru
Мышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473) - фото 1
Мышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473) - фото 2
Мышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473) - фото 3
Мышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473) - фото 4
Мышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473) - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473) - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473) - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473) - фото 4
  • Мышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640515
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х9
Вес, г.
200

Описание товара Мышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473)

Основные характеристики - Тип устройства: беспроводная - Тип корпуса мыши: эргономичный - Количество кнопок: 6 - Тип сенсора: оптический - Дизайн: для правой руки Сенсор - Настройка чувствительности мыши: да - Номинальное разрешение сенсора: 1000 dpi - Максимальное разрешение сенсора: 4000 dpi - Минимальное разрешение сенсора: 400 dpi - Шаг сенсора: 100 Кнопки - Количество колесиков прокрутки: 1 - Вертикальная прокрутка: да - Боковая кнопка: да - Количество боковых кнопок: 2 Интерфейсы - Тип подключения: беспроводная - Тип беспроводной связи: Bluetooth, радиоканал - Радиус действия беспроводной связи: 10 м Питание - Питание беспроводной мыши: элементы питания - Тип элементов питания: AA - Количество элементов питания: 1 шт - Время автономной работы беспроводной мыши: 24 месяца Дополнительные характеристики - Совместимость с ОС: Mac OS, Microsoft Windows, Android - Дополнительная информация: поддержка Logi Options+ Корпус - Цвет: чёрный - Материал корпуса: пластик Размеры и вес - Высота: 7.1 см - Ширина: 7 см - Глубина: 10.8 см - Вес: 125 г Комплектация - Беспроводной адаптер: да - Батарейки: да - Количество батареек в комплекте: 1 шт - Инструкция: да



Теги товара: Вертикальные

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Основные характеристики - Тип устройства: беспроводная - Тип корпуса мыши: эргономичный - Количество кнопок: 6 - Тип сенсора: оптический - Дизайн: для правой руки Сенсор - Настройка чувствительности мыши: да - Номинальное разрешение сенсора: 1000 dpi - Максимальное разрешение сенсора: 4000 dpi - Минимальное разрешение сенсора: 400 dpi - Шаг сенсора: 100 Кнопки - Количество колесиков прокрутки: 1 - Вертикальная прокрутка: да - Боковая кнопка: да - Количество боковых кнопок: 2 Интерфейсы - Тип подключения: беспроводная - Тип беспроводной связи: Bluetooth, радиоканал - Радиус действия беспроводной связи: 10 м Питание - Питание беспроводной мыши: элементы питания - Тип элементов питания: AA - Количество элементов питания: 1 шт - Время автономной работы беспроводной мыши: 24 месяца Дополнительные характеристики - Совместимость с ОС: Mac OS, Microsoft Windows, Android - Дополнительная информация: поддержка Logi Options+ Корпус - Цвет: чёрный - Материал корпуса: пластик Размеры и вес - Высота: 7.1 см - Ширина: 7 см - Глубина: 10.8 см - Вес: 125 г Комплектация - Беспроводной адаптер: да - Батарейки: да - Количество батареек в комплекте: 1 шт - Инструкция: да


Теги товара: Вертикальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...