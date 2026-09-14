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Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO)

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Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 1
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 2
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 3
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 4
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 5
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 6
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 7
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 8
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 9
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 10
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 11
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 12
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A, USB Type-C
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 10
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 11
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 12
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727555
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A, USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор, по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x63
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
450

Описание товара Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO)

Мышь беспроводная/проводная A4Tech Bloody R72 Pro Duo с черным исполнением корпуса ориентирована на использование с игровым системным блоком. Особенностью модели является вошедшая в комплект док-станция, с помощью которой можно восполнить заряд АКБ мышки. Встроенный аккумулятор устройства ввода при полном заряде обеспечивает работу на протяжении 80 ч. Модель оснащается светодиодным сенсором PixArt PAW3395, который может работать в режимах чувствительности от 125 до 26000 dpi. Для выбора разрешения на корпусе мышки предусмотрен отдельный переключатель. В общей сложности устройство получает 7 клавиш, функционал которых можно настраивать. Благодаря симметричному дизайну корпуса мышью для ПК A4Tech Bloody R72 Pro Duo комфортно управлять как правой, так и левой рукой. Для подключения модели к компьютеру используется мини-ресивер со сменными разъемами USB Type-A и USB Type-C.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A, USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор, по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x63
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная/проводная A4Tech Bloody R72 Pro Duo с черным исполнением корпуса ориентирована на использование с игровым системным блоком. Особенностью модели является вошедшая в комплект док-станция, с помощью которой можно восполнить заряд АКБ мышки. Встроенный аккумулятор устройства ввода при полном заряде обеспечивает работу на протяжении 80 ч. Модель оснащается светодиодным сенсором PixArt PAW3395, который может работать в режимах чувствительности от 125 до 26000 dpi. Для выбора разрешения на корпусе мышки предусмотрен отдельный переключатель. В общей сложности устройство получает 7 клавиш, функционал которых можно настраивать. Благодаря симметричному дизайну корпуса мышью для ПК A4Tech Bloody R72 Pro Duo комфортно управлять как правой, так и левой рукой. Для подключения модели к компьютеру используется мини-ресивер со сменными разъемами USB Type-A и USB Type-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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