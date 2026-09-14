Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody R72 Pro Duo черный (R72 PRO DUO)
Мышь беспроводная/проводная A4Tech Bloody R72 Pro Duo с черным исполнением корпуса ориентирована на использование с игровым системным блоком. Особенностью модели является вошедшая в комплект док-станция, с помощью которой можно восполнить заряд АКБ мышки. Встроенный аккумулятор устройства ввода при полном заряде обеспечивает работу на протяжении 80 ч. Модель оснащается светодиодным сенсором PixArt PAW3395, который может работать в режимах чувствительности от 125 до 26000 dpi. Для выбора разрешения на корпусе мышки предусмотрен отдельный переключатель. В общей сложности устройство получает 7 клавиш, функционал которых можно настраивать. Благодаря симметричному дизайну корпуса мышью для ПК A4Tech Bloody R72 Pro Duo комфортно управлять как правой, так и левой рукой. Для подключения модели к компьютеру используется мини-ресивер со сменными разъемами USB Type-A и USB Type-C.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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