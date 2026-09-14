Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515)
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Характеристики
Описание товара Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515)
Мышь SteelSeries — это универсальное устройство, которое идеально подойдет как для геймеров, так и для повседневного использования. Элегантный черный дизайн делает ее стильным дополнением к любому рабочему месту. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A с проводом длиной 1.8 метра, обеспечивая надежное и стабильное соединение. Благодаря легкому весу в 77 грамм и эргономичному дизайну, мышь подходит для использования как правой, так и левой рукой, обеспечивая комфорт и точность в каждой игре и рабочей задаче. Встроенный оптический сенсор с разрешением 8500 dpi гарантирует высокую точность и мгновенный отклик на движения пользователя, что делает ее отличным выбором для игроков, требующих максимальной реакции и точности. Эта мышь от SteelSeries разработана с учетом всех требований современных геймеров и универсальных пользователей, обеспечивая высокую производительность и удобство использования при любых сценариях работы.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров, игровые Logitech
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