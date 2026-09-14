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Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515)

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Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515) - фото 1
Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515) - фото 2
Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515) - фото 3
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Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515) - фото 5
Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515) - фото 6
Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515) - фото 7
Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515) - фото 8
Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515) - фото 9
Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8500
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515) - фото 1
  • Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515) - фото 2
  • Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515) - фото 3
  • Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515) - фото 4
  • Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515) - фото 5
  • Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515) - фото 6
  • Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515) - фото 7
  • Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515) - фото 8
  • Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515) - фото 9
  • Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727656
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Характеристики

Бренд
Steelseries
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8500
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
217

Описание товара Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515)

Мышь SteelSeries — это универсальное устройство, которое идеально подойдет как для геймеров, так и для повседневного использования. Элегантный черный дизайн делает ее стильным дополнением к любому рабочему месту. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A с проводом длиной 1.8 метра, обеспечивая надежное и стабильное соединение. Благодаря легкому весу в 77 грамм и эргономичному дизайну, мышь подходит для использования как правой, так и левой рукой, обеспечивая комфорт и точность в каждой игре и рабочей задаче. Встроенный оптический сенсор с разрешением 8500 dpi гарантирует высокую точность и мгновенный отклик на движения пользователя, что делает ее отличным выбором для игроков, требующих максимальной реакции и точности. Эта мышь от SteelSeries разработана с учетом всех требований современных геймеров и универсальных пользователей, обеспечивая высокую производительность и удобство использования при любых сценариях работы.

Отзывы о товаре Мышь Steelseries Rival 3 Gen 2 черный (62515)




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Характеристики
Бренд
Steelseries
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8500
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь SteelSeries — это универсальное устройство, которое идеально подойдет как для геймеров, так и для повседневного использования. Элегантный черный дизайн делает ее стильным дополнением к любому рабочему месту. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A с проводом длиной 1.8 метра, обеспечивая надежное и стабильное соединение. Благодаря легкому весу в 77 грамм и эргономичному дизайну, мышь подходит для использования как правой, так и левой рукой, обеспечивая комфорт и точность в каждой игре и рабочей задаче. Встроенный оптический сенсор с разрешением 8500 dpi гарантирует высокую точность и мгновенный отклик на движения пользователя, что делает ее отличным выбором для игроков, требующих максимальной реакции и точности. Эта мышь от SteelSeries разработана с учетом всех требований современных геймеров и универсальных пользователей, обеспечивая высокую производительность и удобство использования при любых сценариях работы.
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Отзывы


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