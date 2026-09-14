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Мышь Lenovo Yoga Pro бирюзовый (GY51P14335) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Lenovo Yoga Pro бирюзовый (GY51P14335)

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Мышь Lenovo Yoga Pro бирюзовый (GY51P14335) - фото 1
Мышь Lenovo Yoga Pro бирюзовый (GY51P14335) - фото 2
Мышь Lenovo Yoga Pro бирюзовый (GY51P14335) - фото 3
Мышь Lenovo Yoga Pro бирюзовый (GY51P14335) - фото 4
Мышь Lenovo Yoga Pro бирюзовый (GY51P14335) - фото 5
Мышь Lenovo Yoga Pro бирюзовый (GY51P14335) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
голубой
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Lenovo Yoga Pro бирюзовый (GY51P14335) - фото 1
  • Мышь Lenovo Yoga Pro бирюзовый (GY51P14335) - фото 2
  • Мышь Lenovo Yoga Pro бирюзовый (GY51P14335) - фото 3
  • Мышь Lenovo Yoga Pro бирюзовый (GY51P14335) - фото 4
  • Мышь Lenovo Yoga Pro бирюзовый (GY51P14335) - фото 5
  • Мышь Lenovo Yoga Pro бирюзовый (GY51P14335) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727608
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
голубой
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
175

Описание товара Мышь Lenovo Yoga Pro бирюзовый (GY51P14335)

Мышь Lenovo — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит комфорт и универсальность. Она выполнена в ярком голубом цвете, который добавит оригинальности вашему рабочему пространству. Благодаря беспроводной связи через радиоканал и Bluetooth, мышь обеспечивает свободу движения с радиусом действия до 10 метров, что делает её отличным выбором как для дома, так и для офиса. Устройство разработано специально для пользователей с правой рукой, обеспечивая удобный и естественный хват. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, что гарантирует высокую точность и плавность перемещения курсора. Хотя кнопки не являются бесшумными, они обеспечивают чёткую тактильную отдачу. Питается мышь от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости частой замены батареек и делает её использование ещё более удобным и экономичным. Благодаря своей универсальности и надежности, эта мышь от Lenovo станет отличным помощником для решения самых разнообразных задач.



Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров

Отзывы о товаре Мышь Lenovo Yoga Pro бирюзовый (GY51P14335)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
голубой
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
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Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Lenovo — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит комфорт и универсальность. Она выполнена в ярком голубом цвете, который добавит оригинальности вашему рабочему пространству. Благодаря беспроводной связи через радиоканал и Bluetooth, мышь обеспечивает свободу движения с радиусом действия до 10 метров, что делает её отличным выбором как для дома, так и для офиса. Устройство разработано специально для пользователей с правой рукой, обеспечивая удобный и естественный хват. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, что гарантирует высокую точность и плавность перемещения курсора. Хотя кнопки не являются бесшумными, они обеспечивают чёткую тактильную отдачу. Питается мышь от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости частой замены батареек и делает её использование ещё более удобным и экономичным. Благодаря своей универсальности и надежности, эта мышь от Lenovo станет отличным помощником для решения самых разнообразных задач.


Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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