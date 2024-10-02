Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
14
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 549074
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Мышь Mad Catz R.A.T. DWS чёрная (MR07DHINBL000-0)
Мышь беспроводная Mad Catz R.A.T. DWS с эффектным черным корпусом разработана специально для хвата правой рукой. Особенно удобна регулировка веса, снижающая лишнее напряжение с запястья. Контроллер работает от одной пальчиковой батарейки (хватает на 300 ч), а подключается к ПК через USB-ресивер или Bluetooth. Устройство Mad Catz R.A.T. DWS действует безотказно на расстоянии 10 м от прибора. На корпусе вы найдете 14 кнопок, в том числе боковые, 2 колеса прокрутки и отдельную кнопку для смены режима датчика. Поддержка программирования позволит настроить быстрый доступ к горячим командам, чтобы облегчить прохождение игр со сложным управлением.
Мышь беспроводная Mad Catz R.A.T. DWS с эффектным черным корпусом разработана специально для хвата правой рукой. Особенно удобна регулировка веса, снижающая лишнее напряжение с запястья. Контроллер работает от одной пальчиковой батарейки (хватает на 300 ч), а подключается к ПК через USB-ресивер или Bluetooth. Устройство Mad Catz R.A.T. DWS действует безотказно на расстоянии 10 м от прибора. На корпусе вы найдете 14 кнопок, в том числе боковые, 2 колеса прокрутки и отдельную кнопку для смены режима датчика. Поддержка программирования позволит настроить быстрый доступ к горячим командам, чтобы облегчить прохождение игр со сложным управлением.
Комментарий:
Мышь отличная. Удобная, быстрый отклик. Прикупил аккумуляторные батарейки. Единственное софт тормознутый но это не критично. Благодарю продавца
Мышь Mad Catz R.A.T. DWS чёрная (MR07DHINBL000-0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Mad Catz R.A.T. DWS чёрная (MR07DHINBL000-0)
Достоинства:
Комментарий:
Мышь отличная. Удобная, быстрый отклик. Прикупил аккумуляторные батарейки. Единственное софт тормознутый но это не критично. Благодарю продавца