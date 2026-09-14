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Мышь Logitech M750 белый (910-006271) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech M750 белый (910-006271)

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Мышь Logitech M750 белый (910-006271) - фото 1
Мышь Logitech M750 белый (910-006271) - фото 2
Мышь Logitech M750 белый (910-006271) - фото 3
Мышь Logitech M750 белый (910-006271) - фото 4
Мышь Logitech M750 белый (910-006271) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь Logitech M750 белый (910-006271) - фото 1
  • Мышь Logitech M750 белый (910-006271) - фото 2
  • Мышь Logitech M750 белый (910-006271) - фото 3
  • Мышь Logitech M750 белый (910-006271) - фото 4
  • Мышь Logitech M750 белый (910-006271) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727537
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Logitech M750 белый (910-006271)

Мышь Logitech — это универсальное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и высокую функциональность. Она выполнена в элегантном белом цвете и специально эргономично спроектирована для комфортного использования правой рукой. Основная особенность этой модели — возможность подключения как по беспроводной технологии, так и через провод. Радиус действия составляет до 10 метров, что позволяет свободно перемещаться по рабочему пространству. Благодаря интерфейсу Bluetooth, вы сможете быстро и просто подключить мышь к различным устройствам без лишних проводов. Оптический сенсор с разрешением 4000 dpi обеспечивает высокую точность и плавность передвижения курсора, что особенно важно для точной работы и в играх. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, клик остается достаточно тихим и ненавязчивым, что не отвлечет вас и не побеспокоит окружающих. Мышь работает от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Кроме того, ее вес составляет всего 101 грамм, что делает устройство легким и удобным в использовании на протяжении всего дня. Будь то работа, учеба или развлечения, мышь Logitech станет вашим надежным помощником в любых задачах.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M750 белый (910-006271)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это универсальное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и высокую функциональность. Она выполнена в элегантном белом цвете и специально эргономично спроектирована для комфортного использования правой рукой. Основная особенность этой модели — возможность подключения как по беспроводной технологии, так и через провод. Радиус действия составляет до 10 метров, что позволяет свободно перемещаться по рабочему пространству. Благодаря интерфейсу Bluetooth, вы сможете быстро и просто подключить мышь к различным устройствам без лишних проводов. Оптический сенсор с разрешением 4000 dpi обеспечивает высокую точность и плавность передвижения курсора, что особенно важно для точной работы и в играх. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, клик остается достаточно тихим и ненавязчивым, что не отвлечет вас и не побеспокоит окружающих. Мышь работает от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Кроме того, ее вес составляет всего 101 грамм, что делает устройство легким и удобным в использовании на протяжении всего дня. Будь то работа, учеба или развлечения, мышь Logitech станет вашим надежным помощником в любых задачах.
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Отзывы


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