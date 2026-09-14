Top.Mail.Ru
Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE) - фото 1
Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE) - фото 2
Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE) - фото 3
Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE) - фото 4
Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE) - фото 5
Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE) - фото 6
Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE) - фото 7
Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE) - фото 8
Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый, голубой
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE) - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE) - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE) - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE) - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE) - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE) - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE) - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE) - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727563
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый, голубой
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
127 х 67 х 40 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
268

Описание товара Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE)

Игровая мышь A4TECH сочетает сверхточный оптический сенсор с разрешением 26000 dpi и лёгкий вес всего 72 грамма — идеальный инструмент для динамичных баталий и точных движений. Благодаря универсальному подключению — проводному и беспроводному с радиусом действия до 10 метров — вы вольны выбирать, как играть сегодня. Встроенный аккумулятор избавит от постоянной смены батареек, а длинный 1,8-метровый провод даст свободу даже на больших рабочих столах. Эргономичная форма для правой руки и стильное двухцветное исполнение в белом и голубом оттенках порадуют не только геймеров, но и всех, кто ценит комфорт при работе или игре за ПК.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый, голубой
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
127 х 67 х 40 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая мышь A4TECH сочетает сверхточный оптический сенсор с разрешением 26000 dpi и лёгкий вес всего 72 грамма — идеальный инструмент для динамичных баталий и точных движений. Благодаря универсальному подключению — проводному и беспроводному с радиусом действия до 10 метров — вы вольны выбирать, как играть сегодня. Встроенный аккумулятор избавит от постоянной смены батареек, а длинный 1,8-метровый провод даст свободу даже на больших рабочих столах. Эргономичная форма для правой руки и стильное двухцветное исполнение в белом и голубом оттенках порадуют не только геймеров, но и всех, кто ценит комфорт при работе или игре за ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...