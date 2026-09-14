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Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351)

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Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 1
Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 2
Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 3
Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 4
Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 5
Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 6
Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 7
Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 8
Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 9
Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 10
Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 11
Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 12
Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 1
  • Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 2
  • Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 3
  • Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 4
  • Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 5
  • Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 6
  • Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 7
  • Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 8
  • Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 9
  • Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 10
  • Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 11
  • Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 12
  • Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727604
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
205

Описание товара Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351)

Представляем вашему вниманию универсальную проводную мышь Lenovo, идеальное решение как для геймеров, так и для повседневного использования. Эта белоснежная мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 8000 dpi, обеспечивающим высокую точность и быстроту реакции, что особенно важно для заядлых геймеров. Мышь Lenovo подключается через стандартный интерфейс USB Type-A, что делает её совместимой с большинством современных устройств. Длина провода составляет 1.8 метра, это обеспечивает достаточную свободу движения и комфорт при использовании. Благодаря симметричному дизайну, мышь подходит как для правшей, так и для левшей, что делает её удобной в любом положении. Мышь весит всего 57 граммов, что позволяет легко управлять ею без лишнего напряжения. Хотя кнопки не являются бесшумными, их отзывчивость и эргономичное расположение обеспечивают приятное и комфортное использование. Выбирая мышь Lenovo, вы получаете надежное и функциональное устройство, которое подходит для самых различных задач – игры, работы или просто серфинга в интернете.

Отзывы о товаре Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию универсальную проводную мышь Lenovo, идеальное решение как для геймеров, так и для повседневного использования. Эта белоснежная мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 8000 dpi, обеспечивающим высокую точность и быстроту реакции, что особенно важно для заядлых геймеров. Мышь Lenovo подключается через стандартный интерфейс USB Type-A, что делает её совместимой с большинством современных устройств. Длина провода составляет 1.8 метра, это обеспечивает достаточную свободу движения и комфорт при использовании. Благодаря симметричному дизайну, мышь подходит как для правшей, так и для левшей, что делает её удобной в любом положении. Мышь весит всего 57 граммов, что позволяет легко управлять ею без лишнего напряжения. Хотя кнопки не являются бесшумными, их отзывчивость и эргономичное расположение обеспечивают приятное и комфортное использование. Выбирая мышь Lenovo, вы получаете надежное и функциональное устройство, которое подходит для самых различных задач – игры, работы или просто серфинга в интернете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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