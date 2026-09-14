Top.Mail.Ru
Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото 1
Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото 2
Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото 3
Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото 4
Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото 5
Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото 6
Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото 7
Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото 8
Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото 9
Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото 1
  • Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото 2
  • Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото 3
  • Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото 4
  • Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото 5
  • Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото 6
  • Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото 7
  • Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото 8
  • Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото 9
  • Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729442
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JLAB
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
119 х 76 х 43 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х4
Вес, г.
232

Описание товара Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124)

Мышь JLab – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для владельцев ноутбуков, предпочитающих комфорт и надежность. Благодаря радиоканалу и технологии Bluetooth, мышь обеспечивает стабильное беспроводное подключение, позволяя легко взаимодействовать с вашим устройством на расстоянии. Оборудованная оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, она гарантирует высокую точность и плавность движений, что особенно важно для выполнения различных задач, от работы с текстами до простых графических операций. Эргономичный дизайн мыши разработан специально для правой руки, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. Черный цвет корпуса придает устройству строгость и универсальность, гармонично вписываясь в любое рабочее пространство. Беспроводное подключение избавляет от необходимости в лишних кабелях, что делает использование мыши еще более удобным и мобильным. Питание от встроенного аккумулятора не только снижает потребность в частой замене батарей, но и обеспечивает длительное время работы на одном заряде. Мышь JLab – это надежное и современное решение для тех, кто ценит комфорт и эффективность в каждом движении.



Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука

Отзывы о товаре Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
JLAB
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
119 х 76 х 43 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь JLab – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для владельцев ноутбуков, предпочитающих комфорт и надежность. Благодаря радиоканалу и технологии Bluetooth, мышь обеспечивает стабильное беспроводное подключение, позволяя легко взаимодействовать с вашим устройством на расстоянии. Оборудованная оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, она гарантирует высокую точность и плавность движений, что особенно важно для выполнения различных задач, от работы с текстами до простых графических операций. Эргономичный дизайн мыши разработан специально для правой руки, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. Черный цвет корпуса придает устройству строгость и универсальность, гармонично вписываясь в любое рабочее пространство. Беспроводное подключение избавляет от необходимости в лишних кабелях, что делает использование мыши еще более удобным и мобильным. Питание от встроенного аккумулятора не только снижает потребность в частой замене батарей, но и обеспечивает длительное время работы на одном заряде. Мышь JLab – это надежное и современное решение для тех, кто ценит комфорт и эффективность в каждом движении.


Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...