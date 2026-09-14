Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266)
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266)
Описание продукта: Logitech представляет универсальную беспроводную мышь, идеальную для пользователей, предпочитающих эргономичность и удобство. Эта модель предназначена специально для правшей и выполнена в стильном сером цвете, что делает её отличным дополнением к любому рабочему пространству. Основные характеристики мыши включают радиус действия беспроводной связи до 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и комфорт при использовании. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, что гарантирует высокую точность и плавное перемещение курсора по экрану. Подключение к устройствам осуществляется через радиоканал или Bluetooth, что делает ее совместимой с широким спектром гаджетов. Работает устройство от одной батарейки типа AA, обеспечивая длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Мышь весит всего 111 граммов, что делает её легкой и удобной в использовании даже в течение длительных сессий. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, её тактильная обратная связь порадует пользователей, предпочитающих классический клик. Эта модель от Logitech станет отличным выбором для тех, кто ищет надежную и многофункциональную мышь для повседневных задач.
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Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
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