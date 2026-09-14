Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727621
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
37x107x61
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
180
Описание товара Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269)
Мышь беспроводная Logitech Signature Plus M750 (910-006269) Черная: это средняя (Medium) версия с теми же 6 кнопками, датчиком Logitech Advanced Optical Tracking (400–4000 DPI), двумя типами подключения (Logi Bolt и Bluetooth LE), дальностью до 10 м и автономностью до 24 месяцев с приемником и до 20 месяцев по Bluetooth от одной AA. Габариты: 107.19?61.80?37.8 мм, вес около 101.2 г (включая батарейку и приемник), совместимость с Windows 10/11, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS 13.4+ и Android 5.0+, поддержка настройки в Logi Options+.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
37x107x61
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная Logitech Signature Plus M750 (910-006269) Черная: это средняя (Medium) версия с теми же 6 кнопками, датчиком Logitech Advanced Optical Tracking (400–4000 DPI), двумя типами подключения (Logi Bolt и Bluetooth LE), дальностью до 10 м и автономностью до 24 месяцев с приемником и до 20 месяцев по Bluetooth от одной AA. Габариты: 107.19?61.80?37.8 мм, вес около 101.2 г (включая батарейку и приемник), совместимость с Windows 10/11, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS 13.4+ и Android 5.0+, поддержка настройки в Logi Options+.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши
Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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