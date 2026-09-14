Мышь A4Tech Bloody R72 Pro черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody R72 Pro черный
Представляем универсальную мышь A4Tech, идеально подходящую для геймеров и ежедневного использования. Эта модель сочетает в себе элегантный черный дизайн и высокотехнологичные характеристики, которые удовлетворят как профессионалов, так и любителей. Мышь обладает двумя типами подключения: проводным и беспроводным. Вы можете использовать надежный радиоканал с радиусом действия до 10 метров или подключать устройство к компьютеру с помощью кабеля длиной 1.8 метра через интерфейс USB Type-C. Оптический сенсор с максимальным разрешением 26,000 dpi обеспечивает исключительную точность и быстрое реагирование на действия пользователя. Это особенно важно для геймеров, которые ценят скорость и точность в динамичных играх. Универсальная форма мыши подходит как для правой, так и для левой руки, что делает ее использование максимально комфортным для всех пользователей. Устройство весит всего 70 граммов, что обеспечивает легкость и удобство в управлении. Мышь оснащена встроенным аккумулятором, который обеспечивает долговременную работу без необходимости постоянной замены батареек. Произведена в Китае, мышь A4Tech является воплощением надежности и инноваций, предлагая пользователям первоклассный инструмент для наиболее эффективного решения поставленных задач.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody R36 Ultra black
-
В наличииЦена 3 500 руб.875 руб. в СплитМышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636)
-
В наличииЦена 4 240 руб.1060 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473)
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитМышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644)
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитМышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640)
-
В наличииЦена 4 800 руб.1200 руб. в СплитМышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199)
-
В наличииЦена 5 340 руб. 12 380 руб.1335 руб. в СплитМышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938)
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитМышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитМышь Logitech G309 White (910-007207)
-
В наличииЦена 5 730 руб.1433 руб. в СплитМышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитМышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451)
-
В наличииЦена 6 470 руб.1618 руб. в СплитМышь Logitech G705 LIGHTSPEED - OFF-WHITE (910-006368)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров, игровые Logitech
Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody R72 Pro черный