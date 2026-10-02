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Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00)

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Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 1
Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 2
Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 3
Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 4
Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 5
Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 6
Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 7
Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 8
Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 9
Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 10
Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 11
Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 12
Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 13
Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 1
  • Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 2
  • Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 3
  • Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 4
  • Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 5
  • Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 6
  • Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 7
  • Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 8
  • Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 9
  • Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 10
  • Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 11
  • Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 12
  • Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 13
  • Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640499
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х7
Вес, г.
250

Описание товара Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00)

Мышь проводная ASUS ROG Strix Impact III будет хорошо смотреться на компьютерном столе благодаря классическому черному цвету корпуса со встроенной RGB-подсветкой. Для комфортного прохождения любых игр модель имеет пять кнопок с поддержкой их программирования. Настройте нажатие кнопок таким образом, чтобы при одном клике игровой персонаж выполнял целую последовательность действий. Кнопка смены dpi позволит отрегулировать разрешение датчика до 12000 dpi. Матовый корпус из пластика приятен на ощупь и не собирает на себе отпечатки пальцев. Проводная мышь ASUS ROG Strix Impact III оснащена оптическим светодиодным сенсором PixArt PAW3311 с частотой опроса 1000 Гц для точного позиционирования курсора на экране и моментального перемещения по любой поверхности компьютерного стола. Подключиться к ПК позволит 2-метровый провод, облаченный в тканевую оплетку для защиты от истирания. Форма мыши удобна для хвата правой рукой.



Теги товара: Asus rog

Отзывы о товаре Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная ASUS ROG Strix Impact III будет хорошо смотреться на компьютерном столе благодаря классическому черному цвету корпуса со встроенной RGB-подсветкой. Для комфортного прохождения любых игр модель имеет пять кнопок с поддержкой их программирования. Настройте нажатие кнопок таким образом, чтобы при одном клике игровой персонаж выполнял целую последовательность действий. Кнопка смены dpi позволит отрегулировать разрешение датчика до 12000 dpi. Матовый корпус из пластика приятен на ощупь и не собирает на себе отпечатки пальцев. Проводная мышь ASUS ROG Strix Impact III оснащена оптическим светодиодным сенсором PixArt PAW3311 с частотой опроса 1000 Гц для точного позиционирования курсора на экране и моментального перемещения по любой поверхности компьютерного стола. Подключиться к ПК позволит 2-метровый провод, облаченный в тканевую оплетку для защиты от истирания. Форма мыши удобна для хвата правой рукой.


Теги товара: Asus rog
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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