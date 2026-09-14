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Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446)

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Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 1
Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 2
Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 3
Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 4
Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 5
Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 6
Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 7
Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 8
Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 9
Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 10
Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 11
Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 12
Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 13
Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 1
  • Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 2
  • Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 3
  • Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 4
  • Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 5
  • Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 6
  • Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 7
  • Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 8
  • Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 9
  • Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 10
  • Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 11
  • Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 12
  • Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 13
  • Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729922
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
38x108x61
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446)

Мышь беспроводная Logitech Signature M550 [910-007446] черного цвета оснащена светодиодным сенсором с разрешением 4000 dpi. Она мгновенно реагирует на минимальные движения рукой. Модель подойдет для работы с графикой, серфинга в интернете, игр. Мышка получила 3 кнопки и инерционное колесико для быстрой и плавной прокрутки длинных документов, веб-страниц или таблиц. Благодаря резиновым прокладкам в корпусе кнопки работают практически бесшумно. Так вы не будете мешать окружающим даже ночью. Мышь беспроводная Logitech Signature M550 [910-007446] предназначена для управления правой рукой. Подключение к ПК, телевизору или другому устройству осуществляется через Bluetooth или по кабелю USB Type-A. При беспроводном соединении связь сохраняется на расстоянии до 10 м. С батарейками АА мышь будет работать автономно до 24 месяцев.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
38x108x61
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech Signature M550 [910-007446] черного цвета оснащена светодиодным сенсором с разрешением 4000 dpi. Она мгновенно реагирует на минимальные движения рукой. Модель подойдет для работы с графикой, серфинга в интернете, игр. Мышка получила 3 кнопки и инерционное колесико для быстрой и плавной прокрутки длинных документов, веб-страниц или таблиц. Благодаря резиновым прокладкам в корпусе кнопки работают практически бесшумно. Так вы не будете мешать окружающим даже ночью. Мышь беспроводная Logitech Signature M550 [910-007446] предназначена для управления правой рукой. Подключение к ПК, телевизору или другому устройству осуществляется через Bluetooth или по кабелю USB Type-A. При беспроводном соединении связь сохраняется на расстоянии до 10 м. С батарейками АА мышь будет работать автономно до 24 месяцев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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