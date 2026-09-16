Мышь Logitech M650 розовый (910-006391)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
В наличии
Код товара: 727619
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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2 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
173
Описание товара Мышь Logitech M650 розовый (910-006391)
Мышь беспроводная Logitech Signature M650 черная [910-006391] – удобное устройство для хвата правой рукой с розовым корпусом. Эргономичный дизайн удобен для удержания детской или взрослой ладонью, дополнен резиновыми накладками по бокам. Благодаря шумоподавлению 90% вы не будете раздражать окружающих звонкими кликами при активной работе с мышкой. nУстройство Logitech Signature M650 с пятью кнопками позволяет настроить сочетания клавиш для быстрого копирования, вставки и прочих опций. Скролл с технологией SmartWheel гарантирует быструю и удобную прокрутку файлов и web-страниц. Одной пальчиковой батарейки хватит на 2 года работы с подключением через USB-приемник или Bluetooth Low Energy.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Розовые, для дизайнеров
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная Logitech Signature M650 черная [910-006391] – удобное устройство для хвата правой рукой с розовым корпусом. Эргономичный дизайн удобен для удержания детской или взрослой ладонью, дополнен резиновыми накладками по бокам. Благодаря шумоподавлению 90% вы не будете раздражать окружающих звонкими кликами при активной работе с мышкой. nУстройство Logitech Signature M650 с пятью кнопками позволяет настроить сочетания клавиш для быстрого копирования, вставки и прочих опций. Скролл с технологией SmartWheel гарантирует быструю и удобную прокрутку файлов и web-страниц. Одной пальчиковой батарейки хватит на 2 года работы с подключением через USB-приемник или Bluetooth Low Energy.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, игровые Logitech
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Розовые, для дизайнеров
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, игровые Logitech
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Розовые, для дизайнеров
Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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