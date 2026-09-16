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Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech M650 розовый (910-006391)

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Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 1
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Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 3
Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 4
Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 5
Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 6
Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 7
Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 8
Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 9
Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 10
Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 11
Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
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  • Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 2
  • Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 3
  • Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 4
  • Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 5
  • Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 6
  • Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 7
  • Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 8
  • Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 9
  • Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 10
  • Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 11
  • Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727619
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech M650 розовый (910-006391)
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
173

Описание товара Мышь Logitech M650 розовый (910-006391)

Мышь беспроводная Logitech Signature M650 черная [910-006391] – удобное устройство для хвата правой рукой с розовым корпусом. Эргономичный дизайн удобен для удержания детской или взрослой ладонью, дополнен резиновыми накладками по бокам. Благодаря шумоподавлению 90% вы не будете раздражать окружающих звонкими кликами при активной работе с мышкой. nУстройство Logitech Signature M650 с пятью кнопками позволяет настроить сочетания клавиш для быстрого копирования, вставки и прочих опций. Скролл с технологией SmartWheel гарантирует быструю и удобную прокрутку файлов и web-страниц. Одной пальчиковой батарейки хватит на 2 года работы с подключением через USB-приемник или Bluetooth Low Energy.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M650 розовый (910-006391)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech Signature M650 черная [910-006391] – удобное устройство для хвата правой рукой с розовым корпусом. Эргономичный дизайн удобен для удержания детской или взрослой ладонью, дополнен резиновыми накладками по бокам. Благодаря шумоподавлению 90% вы не будете раздражать окружающих звонкими кликами при активной работе с мышкой. nУстройство Logitech Signature M650 с пятью кнопками позволяет настроить сочетания клавиш для быстрого копирования, вставки и прочих опций. Скролл с технологией SmartWheel гарантирует быструю и удобную прокрутку файлов и web-страниц. Одной пальчиковой батарейки хватит на 2 года работы с подключением через USB-приемник или Bluetooth Low Energy.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech M650 розовый (910-006391) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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