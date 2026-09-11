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Мышь A4Tech Bloody R90 Plus купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody R90 Plus

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Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 6
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 7
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 8
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Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 10
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 11
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 12
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 13
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 14
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 15
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 16
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Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 22
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 10
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 11
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 12
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 13
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 14
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 15
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 16
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 17
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 18
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 19
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 20
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 21
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 22
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654222
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
43x67x126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
380

Описание товара Мышь A4Tech Bloody R90 Plus

Мышь беспроводная A4Tech Bloody R90 Plus подарит максимальный комфорт и полную свободу действий при прохождении различных игр на компьютере благодаря технологии беспроводного подключения 2.4 ГГц, отличающейся стабильной связью и экстремально низкими задержками. Для полностью автономной работы модель использует встроенный литий-ионный аккумулятор, гарантирующий до 60 часов гейминга. Источник питания можно легко подзарядить при помощи кабеля с разъемом micro USB. Высокой производительности и эффективности игрового процесса можно достичь благодаря восьми программируемым кнопкам. Беспроводная мышь A4Tech Bloody R90 Plus получила в свое оснащение металлические ножки X'Glide, отличающиеся прочностью, чувствительностью и способностью устранять трение при использовании манипулятора практически на любой поверхности. По своей форме и весу устройство идеально подходит для управления правой рукой. В основе безупречной работы мыши лежит оптический светодиодный сенсор BC3332-S, максимальное разрешение которого достигает 5000 dpi.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody R90 Plus




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
43x67x126
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная A4Tech Bloody R90 Plus подарит максимальный комфорт и полную свободу действий при прохождении различных игр на компьютере благодаря технологии беспроводного подключения 2.4 ГГц, отличающейся стабильной связью и экстремально низкими задержками. Для полностью автономной работы модель использует встроенный литий-ионный аккумулятор, гарантирующий до 60 часов гейминга. Источник питания можно легко подзарядить при помощи кабеля с разъемом micro USB. Высокой производительности и эффективности игрового процесса можно достичь благодаря восьми программируемым кнопкам. Беспроводная мышь A4Tech Bloody R90 Plus получила в свое оснащение металлические ножки X'Glide, отличающиеся прочностью, чувствительностью и способностью устранять трение при использовании манипулятора практически на любой поверхности. По своей форме и весу устройство идеально подходит для управления правой рукой. В основе безупречной работы мыши лежит оптический светодиодный сенсор BC3332-S, максимальное разрешение которого достигает 5000 dpi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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