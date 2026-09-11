Мышь A4Tech Bloody R90 Plus
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody R90 Plus
Мышь беспроводная A4Tech Bloody R90 Plus подарит максимальный комфорт и полную свободу действий при прохождении различных игр на компьютере благодаря технологии беспроводного подключения 2.4 ГГц, отличающейся стабильной связью и экстремально низкими задержками. Для полностью автономной работы модель использует встроенный литий-ионный аккумулятор, гарантирующий до 60 часов гейминга. Источник питания можно легко подзарядить при помощи кабеля с разъемом micro USB. Высокой производительности и эффективности игрового процесса можно достичь благодаря восьми программируемым кнопкам. Беспроводная мышь A4Tech Bloody R90 Plus получила в свое оснащение металлические ножки X'Glide, отличающиеся прочностью, чувствительностью и способностью устранять трение при использовании манипулятора практически на любой поверхности. По своей форме и весу устройство идеально подходит для управления правой рукой. В основе безупречной работы мыши лежит оптический светодиодный сенсор BC3332-S, максимальное разрешение которого достигает 5000 dpi.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
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