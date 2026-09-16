Мышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый
Мышь Acer – идеальный выбор для геймеров и пользователей, ценящих качественные и высокотехнологичные аксессуары для ПК. Выполненная в элегантном белом цвете, эта беспроводная мышь обладает современным дизайном и универсальна в своем использовании – она подходит как для правой, так и для левой руки. Основные характеристики Acer: мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 12000 dpi, что обеспечивает точное и плавное управление курсором, что особенно важно для любителей игр. Подключение осуществляется через Bluetooth или USB Type-A, что дает вам свободу выбора и удобство в использовании. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что обеспечивает надежное соединение даже на значительном расстоянии от компьютера. Мышь обладает встроенным аккумулятором, что делает ее использование более экономичным и удобным, избегая необходимости в частой замене батареек. Длина провода для зарядки составляет 1.5 метра, что предоставляет комфорт в процессе зарядки и не ограничивает вас в движении. С весом всего 59 граммов, эта мышь легка и удобна в управлении, позволяя избегать усталости рук даже при длительных игровых сессиях. Она разработана специально для геймеров, хотя подходит и для повседневных задач. Это надежный и стильный аксессуар, который станет отличным дополнением к вашему рабочему месту.
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Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, игровые Logitech
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