Top.Mail.Ru
Мышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый - фото 1
Мышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый - фото 2
Мышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый - фото 3
Мышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый - фото 4
Мышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый - фото 1
  • Мышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый - фото 2
  • Мышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый - фото 3
  • Мышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый - фото 4
  • Мышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727432
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый
2 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х5
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый

Мышь Acer – идеальный выбор для геймеров и пользователей, ценящих качественные и высокотехнологичные аксессуары для ПК. Выполненная в элегантном белом цвете, эта беспроводная мышь обладает современным дизайном и универсальна в своем использовании – она подходит как для правой, так и для левой руки. Основные характеристики Acer: мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 12000 dpi, что обеспечивает точное и плавное управление курсором, что особенно важно для любителей игр. Подключение осуществляется через Bluetooth или USB Type-A, что дает вам свободу выбора и удобство в использовании. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что обеспечивает надежное соединение даже на значительном расстоянии от компьютера. Мышь обладает встроенным аккумулятором, что делает ее использование более экономичным и удобным, избегая необходимости в частой замене батареек. Длина провода для зарядки составляет 1.5 метра, что предоставляет комфорт в процессе зарядки и не ограничивает вас в движении. С весом всего 59 граммов, эта мышь легка и удобна в управлении, позволяя избегать усталости рук даже при длительных игровых сессиях. Она разработана специально для геймеров, хотя подходит и для повседневных задач. Это надежный и стильный аксессуар, который станет отличным дополнением к вашему рабочему месту.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer – идеальный выбор для геймеров и пользователей, ценящих качественные и высокотехнологичные аксессуары для ПК. Выполненная в элегантном белом цвете, эта беспроводная мышь обладает современным дизайном и универсальна в своем использовании – она подходит как для правой, так и для левой руки. Основные характеристики Acer: мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 12000 dpi, что обеспечивает точное и плавное управление курсором, что особенно важно для любителей игр. Подключение осуществляется через Bluetooth или USB Type-A, что дает вам свободу выбора и удобство в использовании. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что обеспечивает надежное соединение даже на значительном расстоянии от компьютера. Мышь обладает встроенным аккумулятором, что делает ее использование более экономичным и удобным, избегая необходимости в частой замене батареек. Длина провода для зарядки составляет 1.5 метра, что предоставляет комфорт в процессе зарядки и не ограничивает вас в движении. С весом всего 59 граммов, эта мышь легка и удобна в управлении, позволяя избегать усталости рук даже при длительных игровых сессиях. Она разработана специально для геймеров, хотя подходит и для повседневных задач. Это надежный и стильный аксессуар, который станет отличным дополнением к вашему рабочему месту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый - по цене 2360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...