Top.Mail.Ru
Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 1
Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 2
Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 3
Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 4
Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 5
Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 6
Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 7
Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 8
Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 9
Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 10
Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 11
Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 12
Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 13
Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 14
Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4800
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 1
  • Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 2
  • Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 3
  • Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 4
  • Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 5
  • Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 6
  • Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 7
  • Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 8
  • Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 9
  • Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 10
  • Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 11
  • Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 12
  • Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 13
  • Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 14
  • Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718449
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный
2 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4800
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
50.3x122.6x85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х6
Вес, г.
190

Описание товара Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный

Мышь беспроводная Acer OMR405 черно-серого цвета обладает оригинальной конструкцией, благодаря чему снижается нагрузка на сустав пальцев и запястье. Покрытие SoftTouch обеспечивает противоскользящий эффект, что исключает соскальзывание пальцев с корпуса при интенсивной работе. Специальное расположение 8 кнопок предусматривает удержание мыши только правой рукой. Металлическое колесо свободной прокрутки дополняет боковое колесико для горизонтальной прокрутки. Есть кнопка для сворачивания всех окон и кнопка для смены разрешений датчика. В мыши беспроводной Acer OMR405 встроен оптический сенсор разрешением до 4000 dpi, что предусматривает моментальное перемещение курсора по экрану ПК при легком движении мышью. Для увеличения точности курсора можно сменить разрешение в диапазоне от 800 до 3200 dpi. Подключение мыши выполняется через Bluetooth или радиоканал, в радиусе до 10 м. Стабильную работу мыши обеспечивает встроенный аккумулятор.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4800
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
50.3x122.6x85
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Acer OMR405 черно-серого цвета обладает оригинальной конструкцией, благодаря чему снижается нагрузка на сустав пальцев и запястье. Покрытие SoftTouch обеспечивает противоскользящий эффект, что исключает соскальзывание пальцев с корпуса при интенсивной работе. Специальное расположение 8 кнопок предусматривает удержание мыши только правой рукой. Металлическое колесо свободной прокрутки дополняет боковое колесико для горизонтальной прокрутки. Есть кнопка для сворачивания всех окон и кнопка для смены разрешений датчика. В мыши беспроводной Acer OMR405 встроен оптический сенсор разрешением до 4000 dpi, что предусматривает моментальное перемещение курсора по экрану ПК при легком движении мышью. Для увеличения точности курсора можно сменить разрешение в диапазоне от 800 до 3200 dpi. Подключение мыши выполняется через Bluetooth или радиоканал, в радиусе до 10 м. Стабильную работу мыши обеспечивает встроенный аккумулятор.


Теги товара: С bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...