Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный
Мышь беспроводная Acer OMR405 черно-серого цвета обладает оригинальной конструкцией, благодаря чему снижается нагрузка на сустав пальцев и запястье. Покрытие SoftTouch обеспечивает противоскользящий эффект, что исключает соскальзывание пальцев с корпуса при интенсивной работе. Специальное расположение 8 кнопок предусматривает удержание мыши только правой рукой. Металлическое колесо свободной прокрутки дополняет боковое колесико для горизонтальной прокрутки. Есть кнопка для сворачивания всех окон и кнопка для смены разрешений датчика. В мыши беспроводной Acer OMR405 встроен оптический сенсор разрешением до 4000 dpi, что предусматривает моментальное перемещение курсора по экрану ПК при легком движении мышью. Для увеличения точности курсора можно сменить разрешение в диапазоне от 800 до 3200 dpi. Подключение мыши выполняется через Bluetooth или радиоканал, в радиусе до 10 м. Стабильную работу мыши обеспечивает встроенный аккумулятор.
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Теги товара: С bluetooth
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth
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