Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный
A4 Bloody X5 PRO это киберспортивная мышь. Благодаря профессиональному сенсору Pro 3389с высоким разрешением 16000 CPI, частотой кадров 12000 FPS, скоростью отслеживания 400 IPS и ускорением 50g, а также четырем настройкам производительности, мышь обеспечивает точность и управляемость там, где нужна быстрота реакции. Индивидуальная настройка и пять предустановленных значений CPI обеспечивают исключительную точность отслеживания и последовательное реагирование на любой скорости. Модель отличается молниеносной реакцией: скорость отклика составляет всего одну миллисекунду. Четыре уровня частоты опроса дают возможность переключаться между доступными значениями (125, 500, 1000, 2000 Гц) и выбирать именно то, которое лучше всего подходит для конкретной игровой сессии. Прочное колесо прокрутки отвечает за тактильный комфорт во время игры, а также обеспечивает долговечность устройства. Для эргономичной и удобной посадки руки предусмотрено противоскользящее покрытие боковых поверхностей. RGB подсветку можно настроить по желанию, выбрав любой из 12 эффектов.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
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