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Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный

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Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 10
Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 11
Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 12
Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 13
Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 14
Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 15
Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 16
Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 17
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Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 20
Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 3
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  • Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 5
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  • Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 10
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 11
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 12
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 13
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 14
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 15
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 16
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 17
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 18
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 19
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 20
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397098
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
73х44х130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
520

Описание товара Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный

A4 Bloody X5 PRO это киберспортивная мышь. Благодаря профессиональному сенсору Pro 3389с высоким разрешением 16000 CPI, частотой кадров 12000 FPS, скоростью отслеживания 400 IPS и ускорением 50g, а также четырем настройкам производительности, мышь обеспечивает точность и управляемость там, где нужна быстрота реакции. Индивидуальная настройка и пять предустановленных значений CPI обеспечивают исключительную точность отслеживания и последовательное реагирование на любой скорости. Модель отличается молниеносной реакцией: скорость отклика составляет всего одну миллисекунду. Четыре уровня частоты опроса дают возможность переключаться между доступными значениями (125, 500, 1000, 2000 Гц) и выбирать именно то, которое лучше всего подходит для конкретной игровой сессии. Прочное колесо прокрутки отвечает за тактильный комфорт во время игры, а также обеспечивает долговечность устройства. Для эргономичной и удобной посадки руки предусмотрено противоскользящее покрытие боковых поверхностей. RGB подсветку можно настроить по желанию, выбрав любой из 12 эффектов.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody X5 Pro черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
73х44х130
Страна производитель
Китай
Описание
A4 Bloody X5 PRO это киберспортивная мышь. Благодаря профессиональному сенсору Pro 3389с высоким разрешением 16000 CPI, частотой кадров 12000 FPS, скоростью отслеживания 400 IPS и ускорением 50g, а также четырем настройкам производительности, мышь обеспечивает точность и управляемость там, где нужна быстрота реакции. Индивидуальная настройка и пять предустановленных значений CPI обеспечивают исключительную точность отслеживания и последовательное реагирование на любой скорости. Модель отличается молниеносной реакцией: скорость отклика составляет всего одну миллисекунду. Четыре уровня частоты опроса дают возможность переключаться между доступными значениями (125, 500, 1000, 2000 Гц) и выбирать именно то, которое лучше всего подходит для конкретной игровой сессии. Прочное колесо прокрутки отвечает за тактильный комфорт во время игры, а также обеспечивает долговечность устройства. Для эргономичной и удобной посадки руки предусмотрено противоскользящее покрытие боковых поверхностей. RGB подсветку можно настроить по желанию, выбрав любой из 12 эффектов.
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Отзывы


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