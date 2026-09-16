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Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый

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Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 1
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 2
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 3
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 4
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 5
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 6
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 7
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 8
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 9
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 10
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 11
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 12
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 13
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 14
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 15
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 16
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 17
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 18
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 19
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 20
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 4
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 5
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 6
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 7
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 8
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 9
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 10
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 11
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 12
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 13
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 14
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 15
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 16
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 17
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 18
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 19
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 20
  • Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736807
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый
2 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
62x38.2x116.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
100

Описание товара Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый

Мышь беспроводная Logitech G304 [910-005295] имеет лаконичный дизайн, оформленный с помощью классического сочетания белого и черного цветов. Перед вами – игровой манипулятор высокого класса, отличающийся богатыми функциональными возможностями. Мышь оснащена оптическим светодиодным сенсором HERO с максимальным разрешением 12000 dpi. Такая точность позиционирования курсора поможет вам достигать успеха в динамичных видеоиграх. Заслуживает внимания и максимально допустимое ускорение, составляющее значительные 40 G. Мышь беспроводная Logitech G304 [910-005295] оборудована 6 программируемыми кнопками. Устройство располагает встроенной памятью, используемой для сохранения настроек. Мышь собрана в симметричном корпусе, рассчитанном на хват как правой, так и левой рукой. Подключение устройства к компьютеру осуществляется по радиоканалу. Максимальная дальность беспроводной связи равна 10 м. Для питания мыши можно использовать батарейку или аккумулятор AA. Манипулятор компактен и легок.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
62x38.2x116.6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech G304 [910-005295] имеет лаконичный дизайн, оформленный с помощью классического сочетания белого и черного цветов. Перед вами – игровой манипулятор высокого класса, отличающийся богатыми функциональными возможностями. Мышь оснащена оптическим светодиодным сенсором HERO с максимальным разрешением 12000 dpi. Такая точность позиционирования курсора поможет вам достигать успеха в динамичных видеоиграх. Заслуживает внимания и максимально допустимое ускорение, составляющее значительные 40 G. Мышь беспроводная Logitech G304 [910-005295] оборудована 6 программируемыми кнопками. Устройство располагает встроенной памятью, используемой для сохранения настроек. Мышь собрана в симметричном корпусе, рассчитанном на хват как правой, так и левой рукой. Подключение устройства к компьютеру осуществляется по радиоканалу. Максимальная дальность беспроводной связи равна 10 м. Для питания мыши можно использовать батарейку или аккумулятор AA. Манипулятор компактен и легок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2100 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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