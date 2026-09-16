Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый
Мышь беспроводная Logitech G304 [910-005295] имеет лаконичный дизайн, оформленный с помощью классического сочетания белого и черного цветов. Перед вами – игровой манипулятор высокого класса, отличающийся богатыми функциональными возможностями. Мышь оснащена оптическим светодиодным сенсором HERO с максимальным разрешением 12000 dpi. Такая точность позиционирования курсора поможет вам достигать успеха в динамичных видеоиграх. Заслуживает внимания и максимально допустимое ускорение, составляющее значительные 40 G. Мышь беспроводная Logitech G304 [910-005295] оборудована 6 программируемыми кнопками. Устройство располагает встроенной памятью, используемой для сохранения настроек. Мышь собрана в симметричном корпусе, рассчитанном на хват как правой, так и левой рукой. Подключение устройства к компьютеру осуществляется по радиоканалу. Максимальная дальность беспроводной связи равна 10 м. Для питания мыши можно использовать батарейку или аккумулятор AA. Манипулятор компактен и легок.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Розовые, для дизайнеров, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, игровые Logitech
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