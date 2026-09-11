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Мышь Logitech Signature M650 OFF-WHITE (910-006255) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech Signature M650 OFF-WHITE (910-006255)

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Мышь Logitech Signature M650 OFF-WHITE (910-006255) - фото 1
Мышь Logitech Signature M650 OFF-WHITE (910-006255) - фото 2
Мышь Logitech Signature M650 OFF-WHITE (910-006255) - фото 3
Мышь Logitech Signature M650 OFF-WHITE (910-006255) - фото 4
Мышь Logitech Signature M650 OFF-WHITE (910-006255) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
5
  • Мышь Logitech Signature M650 OFF-WHITE (910-006255) - фото 1
  • Мышь Logitech Signature M650 OFF-WHITE (910-006255) - фото 2
  • Мышь Logitech Signature M650 OFF-WHITE (910-006255) - фото 3
  • Мышь Logitech Signature M650 OFF-WHITE (910-006255) - фото 4
  • Мышь Logitech Signature M650 OFF-WHITE (910-006255) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 535772
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
5
Габариты (ШxВxД), мм
62х38х107
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х8
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Logitech Signature M650 OFF-WHITE (910-006255)

Повысьте комфорт и продуктивность благодаря умной прокрутке. Мышь Signature M650 предлагает технологию SmartWheel для моментального переключения между пошаговым и плавным режимами прокрутки. Благодаря большому выбору каждый сможет найти себе подходящую мышь независимо от ведущей руки и размера ладони. Моментальное беспроводное подключение, удобная форма, бесшумное нажатие и настраиваемые боковые кнопки позволят комфортно и продуктивно работать много часов подряд.

Отзывы о товаре Мышь Logitech Signature M650 OFF-WHITE (910-006255)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
5
Габариты (ШxВxД), мм
62х38х107
Страна производитель
Китай
Описание
Повысьте комфорт и продуктивность благодаря умной прокрутке. Мышь Signature M650 предлагает технологию SmartWheel для моментального переключения между пошаговым и плавным режимами прокрутки. Благодаря большому выбору каждый сможет найти себе подходящую мышь независимо от ведущей руки и размера ладони. Моментальное беспроводное подключение, удобная форма, бесшумное нажатие и настраиваемые боковые кнопки позволят комфортно и продуктивно работать много часов подряд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech Signature M650 OFF-WHITE (910-006255) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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