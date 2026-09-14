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Мышь беспроводная Logitech G304 Lightspeed white (910-005294) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь беспроводная Logitech G304 Lightspeed white (910-005294)

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Мышь беспроводная Logitech G304 Lightspeed white (910-005294) - фото 1
Мышь беспроводная Logitech G304 Lightspeed white (910-005294) - фото 2
Мышь беспроводная Logitech G304 Lightspeed white (910-005294) - фото 3
Мышь беспроводная Logitech G304 Lightspeed white (910-005294) - фото 4
Мышь беспроводная Logitech G304 Lightspeed white (910-005294) - фото 5
Мышь беспроводная Logitech G304 Lightspeed white (910-005294) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь беспроводная Logitech G304 Lightspeed white (910-005294) - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech G304 Lightspeed white (910-005294) - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech G304 Lightspeed white (910-005294) - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech G304 Lightspeed white (910-005294) - фото 4
  • Мышь беспроводная Logitech G304 Lightspeed white (910-005294) - фото 5
  • Мышь беспроводная Logitech G304 Lightspeed white (910-005294) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727512
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА, по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
38.2x116.6x62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
150

Описание товара Мышь беспроводная Logitech G304 Lightspeed white (910-005294)

Мышь беспроводная Logitech G304 имеет лаконичный дизайн, оформленный с помощью классического сочетания белого и черного цветов. Перед вами – игровой манипулятор высокого класса, отличающийся богатыми функциональными возможностями. Мышь оснащена оптическим светодиодным сенсором HERO с максимальным разрешением 12000 dpi. Такая точность позиционирования курсора поможет вам достигать успеха в динамичных видеоиграх. Заслуживает внимания и максимально допустимое ускорение, составляющее значительные 40 G. Мышь беспроводная Logitech G304 оборудована 6 программируемыми кнопками. Устройство располагает встроенной памятью, используемой для сохранения настроек. Мышь собрана в симметричном корпусе, рассчитанном на хват как правой, так и левой рукой. Подключение устройства к компьютеру осуществляется по радиоканалу. Максимальная дальность беспроводной связи равна 10 м. Для питания мыши можно использовать батарейку или аккумулятор AA. Манипулятор компактен и легок. Мышь характеризуется размерами 62x38.2x116.6 мм и массой 99 г.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech G304 Lightspeed white (910-005294)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА, по проводу
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
38.2x116.6x62
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech G304 имеет лаконичный дизайн, оформленный с помощью классического сочетания белого и черного цветов. Перед вами – игровой манипулятор высокого класса, отличающийся богатыми функциональными возможностями. Мышь оснащена оптическим светодиодным сенсором HERO с максимальным разрешением 12000 dpi. Такая точность позиционирования курсора поможет вам достигать успеха в динамичных видеоиграх. Заслуживает внимания и максимально допустимое ускорение, составляющее значительные 40 G. Мышь беспроводная Logitech G304 оборудована 6 программируемыми кнопками. Устройство располагает встроенной памятью, используемой для сохранения настроек. Мышь собрана в симметричном корпусе, рассчитанном на хват как правой, так и левой рукой. Подключение устройства к компьютеру осуществляется по радиоканалу. Максимальная дальность беспроводной связи равна 10 м. Для питания мыши можно использовать батарейку или аккумулятор AA. Манипулятор компактен и легок. Мышь характеризуется размерами 62x38.2x116.6 мм и массой 99 г.
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Отзывы


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