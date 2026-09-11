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Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253)

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Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253) - фото 1
Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253) - фото 2
Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253) - фото 3
Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253) - фото 4
Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253) - фото 5
Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253) - фото 6
Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253) - фото 7
Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253) - фото 1
  • Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253) - фото 2
  • Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253) - фото 3
  • Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253) - фото 4
  • Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253) - фото 5
  • Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253) - фото 6
  • Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253) - фото 7
  • Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539786
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
62х38х107
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х8
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253)

Мышь беспроводная Logitech Signature M650 черная [910-006253] – удобное устройство для хвата правой рукой с лаконичным черным корпусом. Эргономичный дизайн удобен для удержания детской или взрослой ладонью, дополнен резиновыми накладками по бокам. Благодаря шумоподавлению 90% вы не будете раздражать окружающих звонкими кликами при активной работе с мышкой. Устройство Logitech Signature M650 с пятью кнопками позволяет настроить сочетания клавиш для быстрого копирования, вставки и прочих опций. Скролл с технологией SmartWheel гарантирует быструю и удобную прокрутку файлов и web-страниц. Одной пальчиковой батарейки хватит на 2 года работы с подключением через USB-приемник или Bluetooth Low Energy.

Отзывы о товаре Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
62х38х107
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech Signature M650 черная [910-006253] – удобное устройство для хвата правой рукой с лаконичным черным корпусом. Эргономичный дизайн удобен для удержания детской или взрослой ладонью, дополнен резиновыми накладками по бокам. Благодаря шумоподавлению 90% вы не будете раздражать окружающих звонкими кликами при активной работе с мышкой. Устройство Logitech Signature M650 с пятью кнопками позволяет настроить сочетания клавиш для быстрого копирования, вставки и прочих опций. Скролл с технологией SmartWheel гарантирует быструю и удобную прокрутку файлов и web-страниц. Одной пальчиковой батарейки хватит на 2 года работы с подключением через USB-приемник или Bluetooth Low Energy.
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