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Мышь Оклик 900GMW белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Оклик 900GMW белый

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Мышь Оклик 900GMW белый - фото 8
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Мышь Оклик 900GMW белый - фото 11
Мышь Оклик 900GMW белый - фото 12
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Мышь Оклик 900GMW белый - фото 14
Мышь Оклик 900GMW белый - фото 15
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 1
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 2
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 3
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 4
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 5
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 6
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 7
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 8
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 9
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 10
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 11
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 12
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 13
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 14
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 15
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 16
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 17
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 18
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 19
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 20
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 21
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 22
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 23
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 24
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 25
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 26
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 27
  • Мышь Оклик 900GMW белый - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727712
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
353

Описание товара Мышь Оклик 900GMW белый

Игровая мышь Оклик 900GMW объединяет новые технологии и удобный дизайн, обеспечивая комфорт и точность во время игр. Подключение возможно, как беспроводным способом через Bluetooth 5.1 или USB-A ресивер с частотой 2.4 ГГц, что дает свободу передвижения в радиусе до 10 метров, так и в проводном режиме. Кабель оснащен прочной оплеткой, позолоченным коннектором и ферритовым фильтром, что минимизирует помехи при подключении по проводу. Высокоточный сенсор Pixart 3395 с диапазоном DPI от 1200 до 26000 передает каждое движение без задержек. Частота опроса 1000 Гц и ускорение 50G гарантируют мгновенный отклик и плавность перемещения курсора. Благодаря ресурсу в 50 миллионов нажатий, мышь выдерживает интенсивные игровые нагрузки, что важно для профессиональных геймеров. Легкий корпус весом 90 граммов снижает нагрузку на руку, а сменные магнитные боковые панели адаптируют устройство под различные стили использования. Дополнительная панель с перфорацией в виде сот уменьшает вес мыши и способствует естественной вентиляции, что удобно для игроков, использующих ладонный хват. Матовое покрытие Soft Touch предотвращает скольжение ладони, а прорезиненное колесо прокрутки делает работу с интерфейсом более удобной. Тефлоновые ножки снижают трение и обеспечивают плавное скольжение, уменьшая нагрузку на запястье. RGB-подсветка с девятью режимами, тремя уровнями яркости и пятью скоростями смены цветов позволяет создать уникальную атмосферу на рабочем месте или в игровой зоне. Интенсивность свечения и скорость смены цветов можно регулировать, адаптируя под личные предпочтения. Мышь оснащена шестью программируемыми кнопками, которые можно настроить через фирменное программное обеспечение. ПО доступно на официальном сайте производителя и помогает адаптировать управление под игровые сценарии. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 70 часов автономной работы, а полная зарядка занимает 2 часа, позволяя быстро восстановить заряд и продолжить игру без перерывов.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 900GMW белый




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая мышь Оклик 900GMW объединяет новые технологии и удобный дизайн, обеспечивая комфорт и точность во время игр. Подключение возможно, как беспроводным способом через Bluetooth 5.1 или USB-A ресивер с частотой 2.4 ГГц, что дает свободу передвижения в радиусе до 10 метров, так и в проводном режиме. Кабель оснащен прочной оплеткой, позолоченным коннектором и ферритовым фильтром, что минимизирует помехи при подключении по проводу. Высокоточный сенсор Pixart 3395 с диапазоном DPI от 1200 до 26000 передает каждое движение без задержек. Частота опроса 1000 Гц и ускорение 50G гарантируют мгновенный отклик и плавность перемещения курсора. Благодаря ресурсу в 50 миллионов нажатий, мышь выдерживает интенсивные игровые нагрузки, что важно для профессиональных геймеров. Легкий корпус весом 90 граммов снижает нагрузку на руку, а сменные магнитные боковые панели адаптируют устройство под различные стили использования. Дополнительная панель с перфорацией в виде сот уменьшает вес мыши и способствует естественной вентиляции, что удобно для игроков, использующих ладонный хват. Матовое покрытие Soft Touch предотвращает скольжение ладони, а прорезиненное колесо прокрутки делает работу с интерфейсом более удобной. Тефлоновые ножки снижают трение и обеспечивают плавное скольжение, уменьшая нагрузку на запястье. RGB-подсветка с девятью режимами, тремя уровнями яркости и пятью скоростями смены цветов позволяет создать уникальную атмосферу на рабочем месте или в игровой зоне. Интенсивность свечения и скорость смены цветов можно регулировать, адаптируя под личные предпочтения. Мышь оснащена шестью программируемыми кнопками, которые можно настроить через фирменное программное обеспечение. ПО доступно на официальном сайте производителя и помогает адаптировать управление под игровые сценарии. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 70 часов автономной работы, а полная зарядка занимает 2 часа, позволяя быстро восстановить заряд и продолжить игру без перерывов.
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Отзывы


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