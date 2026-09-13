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Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T)

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Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T) - фото 1
Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T) - фото 2
Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T) - фото 3
Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T) - фото 4
Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T) - фото 5
Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T) - фото 6
Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T) - фото 7
Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T) - фото 8
Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T) - фото 1
  • Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T) - фото 2
  • Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T) - фото 3
  • Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T) - фото 4
  • Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T) - фото 5
  • Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T) - фото 6
  • Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T) - фото 7
  • Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T) - фото 8
  • Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718202
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
39.5x126x63.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, г.
240

Описание товара Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T)

Мышь беспроводная Acer Nitro OMR404 [ZL.MCEEE.02T] поддерживает функцию одновременной работы с 2 устройствами. Синхронизация модели с ПК, ноутбуком, телевизором осуществляется через Bluetooth-интерфейс. Черный пластиковый корпус имеет матовое покрытие, на поверхности которого не остаются следы от пальцев. Форма мыши Acer Nitro OMR404 [ZL.MCEEE.02T] удобна для захвата правой ладонью. Главным звеном модели является оптический светодиодный сенсор для плавного скольжения и точного наведения курсора. Разрешение датчика можно регулировать путем нажатия на отдельную кнопку. Интегрированная RGB-подсветка делает манипулятор заметнее при слабом внешнем освещении. Питание аксессуара осуществляется от встроенного аккумулятора.

Отзывы о товаре Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.5
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
39.5x126x63.7
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Acer Nitro OMR404 [ZL.MCEEE.02T] поддерживает функцию одновременной работы с 2 устройствами. Синхронизация модели с ПК, ноутбуком, телевизором осуществляется через Bluetooth-интерфейс. Черный пластиковый корпус имеет матовое покрытие, на поверхности которого не остаются следы от пальцев. Форма мыши Acer Nitro OMR404 [ZL.MCEEE.02T] удобна для захвата правой ладонью. Главным звеном модели является оптический светодиодный сенсор для плавного скольжения и точного наведения курсора. Разрешение датчика можно регулировать путем нажатия на отдельную кнопку. Интегрированная RGB-подсветка делает манипулятор заметнее при слабом внешнем освещении. Питание аксессуара осуществляется от встроенного аккумулятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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