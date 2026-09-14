Top.Mail.Ru
Мышь Defender Arcade PRO GM-381 white (52384) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Defender Arcade PRO GM-381 white (52384)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Defender Arcade PRO GM-381 white (52384) - фото 1
Мышь Defender Arcade PRO GM-381 white (52384) - фото 2
Мышь Defender Arcade PRO GM-381 white (52384) - фото 3
Мышь Defender Arcade PRO GM-381 white (52384) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
30000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Defender Arcade PRO GM-381 white (52384) - фото 1
  • Мышь Defender Arcade PRO GM-381 white (52384) - фото 2
  • Мышь Defender Arcade PRO GM-381 white (52384) - фото 3
  • Мышь Defender Arcade PRO GM-381 white (52384) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727493
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
30000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
39.4x120.8x64.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х5
Вес, г.
190

Описание товара Мышь Defender Arcade PRO GM-381 white (52384)

Безусловный хит от Defender для продвинутых геймеров и киберспортсменов: модель Arcade PRO GM-381 - ультралегкая компьютерная мышь весом всего 53 грамма, которая обеспечивает невероятную производительность благодаря сенсору Pixart P3950. Данная модель имеет высокую частоту опроса - 8000 Гц, ускорение 50 g, скорость отслеживания - 750 IPS, а также высокое разрешению сенсора - до 30000 DPI. Доступны три режима подключения: проводное, беспроводное через Bluetooth и по радио каналу (8К-ресивер входит в комплект), что делает её универсальным решением для любых задач. Мышь оснащена встроенной перезаряжаемой батареей емкостью 400 мАч, обеспечивающей работу без подзарядки до 120 часов. Также мышь имеет 5 программируемых кнопок, включая 2 боковые, что позволяет настроить управление под ваши нужды. Эргономичная форма и прорезиненное колесо прокрутки обеспечивают комфорт во время долгой игры, а тефлоновые ножки гарантируют легкое скольжение по любой поверхности.



Теги товара: С bluetooth, Белые

Отзывы о товаре Мышь Defender Arcade PRO GM-381 white (52384)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
30000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
39.4x120.8x64.3
Страна производитель
Китай
Описание
Безусловный хит от Defender для продвинутых геймеров и киберспортсменов: модель Arcade PRO GM-381 - ультралегкая компьютерная мышь весом всего 53 грамма, которая обеспечивает невероятную производительность благодаря сенсору Pixart P3950. Данная модель имеет высокую частоту опроса - 8000 Гц, ускорение 50 g, скорость отслеживания - 750 IPS, а также высокое разрешению сенсора - до 30000 DPI. Доступны три режима подключения: проводное, беспроводное через Bluetooth и по радио каналу (8К-ресивер входит в комплект), что делает её универсальным решением для любых задач. Мышь оснащена встроенной перезаряжаемой батареей емкостью 400 мАч, обеспечивающей работу без подзарядки до 120 часов. Также мышь имеет 5 программируемых кнопок, включая 2 боковые, что позволяет настроить управление под ваши нужды. Эргономичная форма и прорезиненное колесо прокрутки обеспечивают комфорт во время долгой игры, а тефлоновые ножки гарантируют легкое скольжение по любой поверхности.


Теги товара: С bluetooth, Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Arcade PRO GM-381 white (52384) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...