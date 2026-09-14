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Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035)

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Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 1
Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 2
Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 3
Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 4
Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 5
Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 6
Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 7
Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 8
Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 9
Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 10
Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 1
  • Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 2
  • Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 3
  • Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 4
  • Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 5
  • Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 6
  • Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 7
  • Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 8
  • Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 9
  • Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 10
  • Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729437
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х16
Вес, кг.
2.52

Описание товара Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035)

Мышь Logitech - это идеальное сочетание стиля, функциональности и удобства, предназначенное для пользователей, которые ценят качество и надежность. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, данная мышь обеспечивает свободу перемещения и комфортное использование в любых условиях. Элегантный черный цвет придает устройству современный и утонченный вид, подходящий для любого рабочего пространства. Мышь специально разработана для пользователей с праворучным хватом, что обеспечивает удобство и естественное расположение руки во время работы. Высокоточный оптический сенсор с разрешением 2000 dpi обеспечивает плавное и точное отслеживание движений, что идеально подходит как для работы, так и для игр. Благодаря использованию радиоканала и Bluetooth, мышь легко подключается к ПК, обеспечивая стабильное беспроводное соединение. Для питания устройства требуется всего одна батарея типа AA, что делает его экономичным и простым в эксплуатации. С весом всего 145 грамм, мышь Logitech является легкой и удобной в использовании, предоставляя пользователям максимум комфорта на протяжении всего дня. Это отличное решение для тех, кто ищет надежную и функциональную мышь для ежедневного использования.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Трекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech - это идеальное сочетание стиля, функциональности и удобства, предназначенное для пользователей, которые ценят качество и надежность. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, данная мышь обеспечивает свободу перемещения и комфортное использование в любых условиях. Элегантный черный цвет придает устройству современный и утонченный вид, подходящий для любого рабочего пространства. Мышь специально разработана для пользователей с праворучным хватом, что обеспечивает удобство и естественное расположение руки во время работы. Высокоточный оптический сенсор с разрешением 2000 dpi обеспечивает плавное и точное отслеживание движений, что идеально подходит как для работы, так и для игр. Благодаря использованию радиоканала и Bluetooth, мышь легко подключается к ПК, обеспечивая стабильное беспроводное соединение. Для питания устройства требуется всего одна батарея типа AA, что делает его экономичным и простым в эксплуатации. С весом всего 145 грамм, мышь Logitech является легкой и удобной в использовании, предоставляя пользователям максимум комфорта на протяжении всего дня. Это отличное решение для тех, кто ищет надежную и функциональную мышь для ежедневного использования.


Теги товара: С bluetooth
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Отзывы


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