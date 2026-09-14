Мышь Logitech G304 LIGHTSPEED black (910-005286)
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech G304 LIGHTSPEED black (910-005286)
Беспроводная игровая мышь Logitech G304 обладает рядом преимуществ, которые делают её привлекательным выбором для геймеров. Беспроводная игровая мышь Logitech G304 создана как надежное и высокопроизводительное устройство, которое подойдет как для профессиональных геймеров, так и для любителей. Сенсорный датчик HERO Она оснащена новым оптическим сенсором HERO sensor, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Этот датчик обеспечивает точность и стабильность работы в диапазоне от 200 до 12 000 точек на дюйм, что позволяет использовать мышь в различных игровых сценариях. Встроенная память до пяти функций Модель G304 может сохранять в встроенной памяти до 5 профилей с разрешением до 5 точек на дюйм каждый. Это позволяет настроить мышь под различные игровые стили и предпочтения пользователя. Автономная работа до 250 часов Одним из ключевых преимуществ этой мыши является впечатляющее время автономной работы - до 250 часов. Это означает, что вам не придется часто менять батарейки, что делает использование мыши более удобным и практичным.
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Теги товара: для дизайнеров
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Теги товара: для дизайнеров
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