Top.Mail.Ru
Мышь A4Tech XL-750BH Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь A4Tech XL-750BH Black USB

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь A4Tech XL-750BH Black USB - фото 1
Мышь A4Tech XL-750BH Black USB - фото 2
Мышь A4Tech XL-750BH Black USB - фото 3
Мышь A4Tech XL-750BH Black USB - фото 4
Мышь A4Tech XL-750BH Black USB - фото 5
Мышь A4Tech XL-750BH Black USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech XL-750BH Black USB - фото 1
  • Мышь A4Tech XL-750BH Black USB - фото 2
  • Мышь A4Tech XL-750BH Black USB - фото 3
  • Мышь A4Tech XL-750BH Black USB - фото 4
  • Мышь A4Tech XL-750BH Black USB - фото 5
  • Мышь A4Tech XL-750BH Black USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155547
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
69x40x122 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
305

Описание товара Мышь A4Tech XL-750BH Black USB

Мышь A4Tech — это надежное и функциональное периферийное устройство, созданное специально для требовательных пользователей. Оснащенная лазерным сенсором с разрешением 3600 dpi, она обеспечивает точное и плавное отслеживание движений, что особенно важно для профессионалов и геймеров. Мышь предназначена для использования правой рукой, что обеспечивает комфорт и эргономичность при длительной работе. Эта проводная модель подключается через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильное соединение без потерь сигнала и задержек. Длина провода составляет 1.8 метра, обеспечивая достаточную свободу движений на рабочем месте. Черный цвет придает устройству строгий и стильный вид, подходящий для любого рабочего стола. Вес мыши составляет 135 грамм — она достаточно увесистая, чтобы обеспечить хороший контроль и устойчивость, но в то же время не перегружает руку пользователя. Наличие традиционных кнопок без бесшумного механизма позволяет четко ощущать нажатие, что может быть важным для тех, кто предпочитает тактильную отдачу. Бренд A4Tech известен своим качеством и долговечностью продукции, и эта модель не является исключением. Простота в использовании и универсальность делают эту мышь отличным выбором как для работы, так и для развлечений.



Теги товара: A4Tech x7, A4Tech xl

Отзывы о товаре Мышь A4Tech XL-750BH Black USB




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
69x40x122 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech — это надежное и функциональное периферийное устройство, созданное специально для требовательных пользователей. Оснащенная лазерным сенсором с разрешением 3600 dpi, она обеспечивает точное и плавное отслеживание движений, что особенно важно для профессионалов и геймеров. Мышь предназначена для использования правой рукой, что обеспечивает комфорт и эргономичность при длительной работе. Эта проводная модель подключается через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильное соединение без потерь сигнала и задержек. Длина провода составляет 1.8 метра, обеспечивая достаточную свободу движений на рабочем месте. Черный цвет придает устройству строгий и стильный вид, подходящий для любого рабочего стола. Вес мыши составляет 135 грамм — она достаточно увесистая, чтобы обеспечить хороший контроль и устойчивость, но в то же время не перегружает руку пользователя. Наличие традиционных кнопок без бесшумного механизма позволяет четко ощущать нажатие, что может быть важным для тех, кто предпочитает тактильную отдачу. Бренд A4Tech известен своим качеством и долговечностью продукции, и эта модель не является исключением. Простота в использовании и универсальность делают эту мышь отличным выбором как для работы, так и для развлечений.


Теги товара: A4Tech x7, A4Tech xl
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech XL-750BH Black USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...