Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 397091
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
73х44х130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х6
Вес, г.
350
Описание товара Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный
Игровая мышь с профессиональным оптическим сенсором, разрешение до 10000 dpi. Идеально подойдет для правой руки. Подсветка.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
73х44х130
Страна производитель
Китай
Игровая мышь с профессиональным оптическим сенсором, разрешение до 10000 dpi. Идеально подойдет для правой руки. Подсветка.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
Достоинства:
Комментарий:
Отличная Берем уже второй раз
Достоинства:
Комментарий:
В руке лежит как роднулька, мне очень комфортно с ней работать.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличный товар рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, полностью оправдывает свою цену
Достоинства:
Комментарий:
Супер и все Не за 7 тыс и супер
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась мышь, только клик враво колесиком сломан.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая мышь, очень удобная, большой диапазон настроек, можно легко и быстро настроить под себя. Кнопки спрятанные снизу вообще отличное решение. Но провод в резиновой оплетке немного огорчает.
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену ничего не найти, долго сравнивал
Достоинства:
Комментарий:
1) материалы и сборка - супер, люфта нет, скролл отлично себя ведет 2) настройка без софта - удобно 3) не для маленькой руки и не для пальцевого хвата, чем-то напоминает старый DeathAdder, только приятнее и удобнее 4) порадовали прорезиненные боковины и запасные лапки в наборе, для игр из дома - супер)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, пришла за 5 дней
Достоинства:
Комментарий:
Изменили материал пластика, покупал ещё первых версий, купил вторую, резиновые накладки теперь пластик.
Достоинства:
Комментарий:
Прилагаю фотографии ,чтоб внести ясность. У меня не самая маленькая ладонь, и очень много мышек мне неудобно держать в руке - мелковаты. Специально искал крупную мышку - и нашел! )) В моей ладони лежит удобно, хват - ладонный, не тяжелая, из пальцев не выскакивает даже когда рука вспотевает. Сенсор запаришься срывать, Сплошные плюсы , а не мышь. Но, есть и несколько минусов - острые грани у основания мышки - тактильно не очень приятно, и боковая кнопка 4 далековато находится, возможно, было бы удобнее, если боковые кнопки находились одна над другой. В итоге - 5 звезд из 5, мне понравилась мышка, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
мужчина остался доволен подарком
Достоинства:
Комментарий:
Звук клика обычный. Не тихое нажатие.
Достоинства:
Комментарий:
Приятная комп мышь, удобно лежит в руке, простая смена подсветка, и Доп кнопки которые пригодятся в быту :) Советую опытным юзерам и всем остальным
Достоинства:
Комментарий:
отличная эоэргономичная мышка, топ за эту сумму
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену оч достойная мышь, советую
Достоинства:
Комментарий:
Бюджетная для игровой, но норм
Достоинства:
Комментарий:
за свой цену отличная мышка
Достоинства:
Комментарий:
Вещь. Отличное качество материала, очень приятное. Клики не такие громкие, после моей x7 гораздо тише, люфтов нет. Настройки не сбиваются. Скольжение, просто бомба, как профессиональная фигуристка на льду Отличный отклик. В первую очередь спасибо продавцу за цену ну и самому производителю. 5лет просидел на мышки x7 пока не начал тупит лазер...
Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный
Достоинства:
Комментарий:
Отличная Берем уже второй раз
Достоинства:
Комментарий:
В руке лежит как роднулька, мне очень комфортно с ней работать.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличный товар рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, полностью оправдывает свою цену
Достоинства:
Комментарий:
Супер и все Не за 7 тыс и супер
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась мышь, только клик враво колесиком сломан.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая мышь, очень удобная, большой диапазон настроек, можно легко и быстро настроить под себя. Кнопки спрятанные снизу вообще отличное решение. Но провод в резиновой оплетке немного огорчает.
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену ничего не найти, долго сравнивал
Достоинства:
Комментарий:
1) материалы и сборка - супер, люфта нет, скролл отлично себя ведет 2) настройка без софта - удобно 3) не для маленькой руки и не для пальцевого хвата, чем-то напоминает старый DeathAdder, только приятнее и удобнее 4) порадовали прорезиненные боковины и запасные лапки в наборе, для игр из дома - супер)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, пришла за 5 дней
Достоинства:
Комментарий:
Изменили материал пластика, покупал ещё первых версий, купил вторую, резиновые накладки теперь пластик.
Достоинства:
Комментарий:
Прилагаю фотографии ,чтоб внести ясность. У меня не самая маленькая ладонь, и очень много мышек мне неудобно держать в руке - мелковаты. Специально искал крупную мышку - и нашел! )) В моей ладони лежит удобно, хват - ладонный, не тяжелая, из пальцев не выскакивает даже когда рука вспотевает. Сенсор запаришься срывать, Сплошные плюсы , а не мышь. Но, есть и несколько минусов - острые грани у основания мышки - тактильно не очень приятно, и боковая кнопка 4 далековато находится, возможно, было бы удобнее, если боковые кнопки находились одна над другой. В итоге - 5 звезд из 5, мне понравилась мышка, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
мужчина остался доволен подарком
Достоинства:
Комментарий:
Звук клика обычный. Не тихое нажатие.
Достоинства:
Комментарий:
Приятная комп мышь, удобно лежит в руке, простая смена подсветка, и Доп кнопки которые пригодятся в быту :) Советую опытным юзерам и всем остальным
Достоинства:
Комментарий:
отличная эоэргономичная мышка, топ за эту сумму
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену оч достойная мышь, советую
Достоинства:
Комментарий:
Бюджетная для игровой, но норм
Достоинства:
Комментарий:
за свой цену отличная мышка
Достоинства:
Комментарий:
Вещь. Отличное качество материала, очень приятное. Клики не такие громкие, после моей x7 гораздо тише, люфтов нет. Настройки не сбиваются. Скольжение, просто бомба, как профессиональная фигуристка на льду Отличный отклик. В первую очередь спасибо продавцу за цену ну и самому производителю. 5лет просидел на мышки x7 пока не начал тупит лазер...