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Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный

20 Отзывы
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Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397091
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
73х44х130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х6
Вес, г.
350

Описание товара Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный

Игровая мышь с профессиональным оптическим сенсором, разрешение до 10000 dpi. Идеально подойдет для правой руки. Подсветка.



Теги товара: A4Tech Bloody

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный

Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Хадижат С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная Берем уже второй раз
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
В руке лежит как роднулька, мне очень комфортно с ней работать.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2024
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличный товар рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2024
Даниил М.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, полностью оправдывает свою цену
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Руслан Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Супер и все Не за 7 тыс и супер
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась мышь, только клик враво колесиком сломан.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая мышь, очень удобная, большой диапазон настроек, можно легко и быстро настроить под себя. Кнопки спрятанные снизу вообще отличное решение. Но провод в резиновой оплетке немного огорчает.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену ничего не найти, долго сравнивал
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Дарья И.

Достоинства:


Комментарий:
1) материалы и сборка - супер, люфта нет, скролл отлично себя ведет 2) настройка без софта - удобно 3) не для маленькой руки и не для пальцевого хвата, чем-то напоминает старый DeathAdder, только приятнее и удобнее 4) порадовали прорезиненные боковины и запасные лапки в наборе, для игр из дома - супер)
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, пришла за 5 дней
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Айнур Х.

Достоинства:


Комментарий:
Изменили материал пластика, покупал ещё первых версий, купил вторую, резиновые накладки теперь пластик.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2023
Матвей М.

Достоинства:


Комментарий:
Прилагаю фотографии ,чтоб внести ясность. У меня не самая маленькая ладонь, и очень много мышек мне неудобно держать в руке - мелковаты. Специально искал крупную мышку - и нашел! )) В моей ладони лежит удобно, хват - ладонный, не тяжелая, из пальцев не выскакивает даже когда рука вспотевает. Сенсор запаришься срывать, Сплошные плюсы , а не мышь. Но, есть и несколько минусов - острые грани у основания мышки - тактильно не очень приятно, и боковая кнопка 4 далековато находится, возможно, было бы удобнее, если боковые кнопки находились одна над другой. В итоге - 5 звезд из 5, мне понравилась мышка, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2023
Katrina R.

Достоинства:


Комментарий:
мужчина остался доволен подарком
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2022
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Звук клика обычный. Не тихое нажатие.
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2022
Глеб П.

Достоинства:


Комментарий:
Приятная комп мышь, удобно лежит в руке, простая смена подсветка, и Доп кнопки которые пригодятся в быту :) Советую опытным юзерам и всем остальным
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2022
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная эоэргономичная мышка, топ за эту сумму
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2022
Тепляков Алексей

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену оч достойная мышь, советую
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2022
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Бюджетная для игровой, но норм
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2022
Ярослав Н.

Достоинства:


Комментарий:
за свой цену отличная мышка
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2022
Антон Н.

Достоинства:


Комментарий:
Вещь. Отличное качество материала, очень приятное. Клики не такие громкие, после моей x7 гораздо тише, люфтов нет. Настройки не сбиваются. Скольжение, просто бомба, как профессиональная фигуристка на льду Отличный отклик. В первую очередь спасибо продавцу за цену ну и самому производителю. 5лет просидел на мышки x7 пока не начал тупит лазер...



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
73х44х130
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая мышь с профессиональным оптическим сенсором, разрешение до 10000 dpi. Идеально подойдет для правой руки. Подсветка.


Теги товара: A4Tech Bloody
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Хадижат С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная Берем уже второй раз
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
В руке лежит как роднулька, мне очень комфортно с ней работать.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2024
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличный товар рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2024
Даниил М.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, полностью оправдывает свою цену
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Руслан Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Супер и все Не за 7 тыс и супер
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась мышь, только клик враво колесиком сломан.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая мышь, очень удобная, большой диапазон настроек, можно легко и быстро настроить под себя. Кнопки спрятанные снизу вообще отличное решение. Но провод в резиновой оплетке немного огорчает.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену ничего не найти, долго сравнивал
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Дарья И.

Достоинства:


Комментарий:
1) материалы и сборка - супер, люфта нет, скролл отлично себя ведет 2) настройка без софта - удобно 3) не для маленькой руки и не для пальцевого хвата, чем-то напоминает старый DeathAdder, только приятнее и удобнее 4) порадовали прорезиненные боковины и запасные лапки в наборе, для игр из дома - супер)
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, пришла за 5 дней
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Айнур Х.

Достоинства:


Комментарий:
Изменили материал пластика, покупал ещё первых версий, купил вторую, резиновые накладки теперь пластик.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2023
Матвей М.

Достоинства:


Комментарий:
Прилагаю фотографии ,чтоб внести ясность. У меня не самая маленькая ладонь, и очень много мышек мне неудобно держать в руке - мелковаты. Специально искал крупную мышку - и нашел! )) В моей ладони лежит удобно, хват - ладонный, не тяжелая, из пальцев не выскакивает даже когда рука вспотевает. Сенсор запаришься срывать, Сплошные плюсы , а не мышь. Но, есть и несколько минусов - острые грани у основания мышки - тактильно не очень приятно, и боковая кнопка 4 далековато находится, возможно, было бы удобнее, если боковые кнопки находились одна над другой. В итоге - 5 звезд из 5, мне понравилась мышка, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2023
Katrina R.

Достоинства:


Комментарий:
мужчина остался доволен подарком
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2022
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Звук клика обычный. Не тихое нажатие.
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2022
Глеб П.

Достоинства:


Комментарий:
Приятная комп мышь, удобно лежит в руке, простая смена подсветка, и Доп кнопки которые пригодятся в быту :) Советую опытным юзерам и всем остальным
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2022
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная эоэргономичная мышка, топ за эту сумму
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2022
Тепляков Алексей

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену оч достойная мышь, советую
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2022
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Бюджетная для игровой, но норм
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2022
Ярослав Н.

Достоинства:


Комментарий:
за свой цену отличная мышка
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2022
Антон Н.

Достоинства:


Комментарий:
Вещь. Отличное качество материала, очень приятное. Клики не такие громкие, после моей x7 гораздо тише, люфтов нет. Настройки не сбиваются. Скольжение, просто бомба, как профессиональная фигуристка на льду Отличный отклик. В первую очередь спасибо продавцу за цену ну и самому производителю. 5лет просидел на мышки x7 пока не начал тупит лазер...


Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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