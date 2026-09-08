Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок
Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H - проводная лазерная игровая модель с фирменным дизайном Blue Spider, ориентированная на шутеры и динамичные онлайн-игры. Высокое разрешение сенсора до 3600 dpi и тонкая настройка параметров через ПО Oscar Editor позволяют подстроить управление под свой стиль игры и рабочие задачи.
Кому подойдёт эта мышь
XL-747H рассчитана на правшей с ладонью среднего и крупного размера, которым важен уверенный хват и удобство в длительных игровых сессиях. Мышь подойдёт тем, кто хочет получить геймерский функционал - макросы, регулировку веса, быстрый переключатель dpi - без переплаты за современные флагманские модели.
Основные особенности
Лазерный сенсор с разрешением до 3600 dpi поддерживает несколько предустановленных уровней чувствительности, между которыми можно переключаться отдельной кнопкой прямо во время игры. Частота опроса до 1000 Гц и время отклика порядка 1-3 мс обеспечивают точное отслеживание движений без заметных задержек.
Эргономика и дизайн
Корпус выполнен в фирменном стиле X7 с рисунком паука и сочетает матовые и глянцевые элементы для уверенного хвата и приятных тактильных ощущений. Форма корпуса и боковые накладки с покрытием Soft Touch помогают контролировать мышь при резких движениях, а дополнительные боковые кнопки упрощают управление в играх и браузере.
Игровые функции
Встроенная память и программа Oscar Mouse Editor дают возможность записывать макросы, переназначать кнопки и настраивать параметры под разные игры и приложения. В комплект также входит система грузиков, с помощью которой можно изменить вес манипулятора и подобрать комфортный баланс между скоростью и точностью.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech x7, A4Tech xl
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Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H - проводная лазерная игровая модель с фирменным дизайном Blue Spider, ориентированная на шутеры и динамичные онлайн-игры. Высокое разрешение сенсора до 3600 dpi и тонкая настройка параметров через ПО Oscar Editor позволяют подстроить управление под свой стиль игры и рабочие задачи.
Кому подойдёт эта мышь
XL-747H рассчитана на правшей с ладонью среднего и крупного размера, которым важен уверенный хват и удобство в длительных игровых сессиях. Мышь подойдёт тем, кто хочет получить геймерский функционал - макросы, регулировку веса, быстрый переключатель dpi - без переплаты за современные флагманские модели.
Основные особенности
Лазерный сенсор с разрешением до 3600 dpi поддерживает несколько предустановленных уровней чувствительности, между которыми можно переключаться отдельной кнопкой прямо во время игры. Частота опроса до 1000 Гц и время отклика порядка 1-3 мс обеспечивают точное отслеживание движений без заметных задержек.
Эргономика и дизайн
Корпус выполнен в фирменном стиле X7 с рисунком паука и сочетает матовые и глянцевые элементы для уверенного хвата и приятных тактильных ощущений. Форма корпуса и боковые накладки с покрытием Soft Touch помогают контролировать мышь при резких движениях, а дополнительные боковые кнопки упрощают управление в играх и браузере.
Игровые функции
Встроенная память и программа Oscar Mouse Editor дают возможность записывать макросы, переназначать кнопки и настраивать параметры под разные игры и приложения. В комплект также входит система грузиков, с помощью которой можно изменить вес манипулятора и подобрать комфортный баланс между скоростью и точностью.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech x7, A4Tech xl
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