Описание товара Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок

Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H - проводная лазерная игровая модель с фирменным дизайном Blue Spider, ориентированная на шутеры и динамичные онлайн-игры. Высокое разрешение сенсора до 3600 dpi и тонкая настройка параметров через ПО Oscar Editor позволяют подстроить управление под свой стиль игры и рабочие задачи.

Кому подойдёт эта мышь

XL-747H рассчитана на правшей с ладонью среднего и крупного размера, которым важен уверенный хват и удобство в длительных игровых сессиях. Мышь подойдёт тем, кто хочет получить геймерский функционал - макросы, регулировку веса, быстрый переключатель dpi - без переплаты за современные флагманские модели.

Основные особенности

Лазерный сенсор с разрешением до 3600 dpi поддерживает несколько предустановленных уровней чувствительности, между которыми можно переключаться отдельной кнопкой прямо во время игры. Частота опроса до 1000 Гц и время отклика порядка 1-3 мс обеспечивают точное отслеживание движений без заметных задержек.

Эргономика и дизайн

Корпус выполнен в фирменном стиле X7 с рисунком паука и сочетает матовые и глянцевые элементы для уверенного хвата и приятных тактильных ощущений. Форма корпуса и боковые накладки с покрытием Soft Touch помогают контролировать мышь при резких движениях, а дополнительные боковые кнопки упрощают управление в играх и браузере.

Игровые функции

Встроенная память и программа Oscar Mouse Editor дают возможность записывать макросы, переназначать кнопки и настраивать параметры под разные игры и приложения. В комплект также входит система грузиков, с помощью которой можно изменить вес манипулятора и подобрать комфортный баланс между скоростью и точностью.