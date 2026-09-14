Мышь Lenovo 540 USB-C Wireless Compact темно-синий (GY51D20871)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Lenovo 540 USB-C Wireless Compact темно-синий (GY51D20871)
Представляем универсальную мышь Lenovo, которая станет отличным спутником для вашего компьютера или ноутбука. Эта стильная мышь в современном синем цвете подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование независимо от ваших предпочтений. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что гарантирует превосходную точность и плавность перемещения курсора. Беспроводное подключение по радиоканалу избавит вас от лишних проводов, обеспечивая свободу перемещения и удобство работы. Питается устройство от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. При весе всего 55 граммов мышь идеально подходит для длительного использования, не вызывая усталости руки. Хотя данная модель не оснащена бесшумными кнопками, она предоставляет надежную и качественную работу в любых условиях, будь то офисные задачи, изучение интернета, или отдых за любимыми играми. Выбирая мышь Lenovo, вы получаете стильное и функциональное устройство для повседневного использования.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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