Top.Mail.Ru
Мышь Lenovo 540 USB-C Wireless Compact темно-синий (GY51D20871) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Lenovo 540 USB-C Wireless Compact темно-синий (GY51D20871)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Lenovo 540 USB-C Wireless Compact темно-синий (GY51D20871) - фото 1
Мышь Lenovo 540 USB-C Wireless Compact темно-синий (GY51D20871) - фото 2
Мышь Lenovo 540 USB-C Wireless Compact темно-синий (GY51D20871) - фото 3
Мышь Lenovo 540 USB-C Wireless Compact темно-синий (GY51D20871) - фото 4
Мышь Lenovo 540 USB-C Wireless Compact темно-синий (GY51D20871) - фото 5
Мышь Lenovo 540 USB-C Wireless Compact темно-синий (GY51D20871) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Lenovo 540 USB-C Wireless Compact темно-синий (GY51D20871) - фото 1
  • Мышь Lenovo 540 USB-C Wireless Compact темно-синий (GY51D20871) - фото 2
  • Мышь Lenovo 540 USB-C Wireless Compact темно-синий (GY51D20871) - фото 3
  • Мышь Lenovo 540 USB-C Wireless Compact темно-синий (GY51D20871) - фото 4
  • Мышь Lenovo 540 USB-C Wireless Compact темно-синий (GY51D20871) - фото 5
  • Мышь Lenovo 540 USB-C Wireless Compact темно-синий (GY51D20871) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727603
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х4
Вес, г.
175

Описание товара Мышь Lenovo 540 USB-C Wireless Compact темно-синий (GY51D20871)

Представляем универсальную мышь Lenovo, которая станет отличным спутником для вашего компьютера или ноутбука. Эта стильная мышь в современном синем цвете подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование независимо от ваших предпочтений. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что гарантирует превосходную точность и плавность перемещения курсора. Беспроводное подключение по радиоканалу избавит вас от лишних проводов, обеспечивая свободу перемещения и удобство работы. Питается устройство от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. При весе всего 55 граммов мышь идеально подходит для длительного использования, не вызывая усталости руки. Хотя данная модель не оснащена бесшумными кнопками, она предоставляет надежную и качественную работу в любых условиях, будь то офисные задачи, изучение интернета, или отдых за любимыми играми. Выбирая мышь Lenovo, вы получаете стильное и функциональное устройство для повседневного использования.

Отзывы о товаре Мышь Lenovo 540 USB-C Wireless Compact темно-синий (GY51D20871)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем универсальную мышь Lenovo, которая станет отличным спутником для вашего компьютера или ноутбука. Эта стильная мышь в современном синем цвете подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование независимо от ваших предпочтений. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что гарантирует превосходную точность и плавность перемещения курсора. Беспроводное подключение по радиоканалу избавит вас от лишних проводов, обеспечивая свободу перемещения и удобство работы. Питается устройство от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. При весе всего 55 граммов мышь идеально подходит для длительного использования, не вызывая усталости руки. Хотя данная модель не оснащена бесшумными кнопками, она предоставляет надежную и качественную работу в любых условиях, будь то офисные задачи, изучение интернета, или отдых за любимыми играми. Выбирая мышь Lenovo, вы получаете стильное и функциональное устройство для повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Lenovo 540 USB-C Wireless Compact темно-синий (GY51D20871) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...