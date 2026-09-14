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Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL)

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Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 1
Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 2
Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 3
Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 4
Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 5
Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 6
Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 7
Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 8
Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 9
Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 10
Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 1
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 2
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 3
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 4
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 5
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 6
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 7
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 8
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 9
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 10
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727661
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
151

Описание товара Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL)

Мышь Xiaomi – это универсальное устройство, сочетающее в себе современный дизайн и продвинутые технологии. Выполненная в элегантном белом цвете, эта мышь станет отличным дополнением к любому рабочему пространству. Она специально спроектирована для удобного хвата правой рукой, что делает её использованием комфортным даже в течение длительных сеансов работы или игры. Эта модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, обеспечивающим точное и плавное перемещение курсора. Беспроводное подключение осуществляется как через радиоканал, так и через Bluetooth, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для пользователя. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, что обеспечивает свободу движения и удобство в использовании. Мышь питается от двух батареек типа AA, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Бесшумные кнопки обеспечат комфортное использование устройства в любое время суток, не отвлекая вас и окружающих лишним шумом. С весом всего 61 грамм, мышь Xiaomi легка и мобильна, что делает её идеальной как для офисного использования, так и для переноски в сумке вместе с ноутбуком. Это надежное и стильное устройство, которое отвечает всем современным требованиям к беспроводным мышам.

Отзывы о товаре Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xAA
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Xiaomi – это универсальное устройство, сочетающее в себе современный дизайн и продвинутые технологии. Выполненная в элегантном белом цвете, эта мышь станет отличным дополнением к любому рабочему пространству. Она специально спроектирована для удобного хвата правой рукой, что делает её использованием комфортным даже в течение длительных сеансов работы или игры. Эта модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, обеспечивающим точное и плавное перемещение курсора. Беспроводное подключение осуществляется как через радиоканал, так и через Bluetooth, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для пользователя. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, что обеспечивает свободу движения и удобство в использовании. Мышь питается от двух батареек типа AA, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Бесшумные кнопки обеспечат комфортное использование устройства в любое время суток, не отвлекая вас и окружающих лишним шумом. С весом всего 61 грамм, мышь Xiaomi легка и мобильна, что делает её идеальной как для офисного использования, так и для переноски в сумке вместе с ноутбуком. Это надежное и стильное устройство, которое отвечает всем современным требованиям к беспроводным мышам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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